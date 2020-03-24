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Перенос Олимпиады в Японии

Глава UWW Лалович: перенос Олимпиады окажет существенное влияние на спортсменов

По его словам, здоровье и безопасность спортсменов остаются главным приоритетом международной федерации
Глава UWW Ненад Лалович EPA/David Fernandez
Описание
Глава UWW Ненад Лалович
© EPA/David Fernandez

ТАСС, 24 марта. Глава Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович заявил, что перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год окажет большое влияние на борцов. Его комментарий приводит пресс-служба UWW.

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Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом.

"Решение о переносе окажет существенное влияние на наших спортсменов и квалификационный процесс. Как и другие федерации и заинтересованные стороны, мы ожидаем получить более подробные рекомендации от спортивного департамента МОК относительно процесса квалификации и представим обновленную информацию как можно скорее", - сказал Лалович.

"Я понимаю, что эта задержка влияет на подготовку, и в данный момент есть неопределенность, но я заверяю, что здоровье и безопасность спортсменов остаются нашим главным приоритетом", - добавил он.

На Олимпиаде 2016 года сборная России выиграла медальный зачет турнира борцов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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