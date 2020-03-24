Юниорский чемпионат мира по легкой атлетике перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 24 марта. Юниорский чемпионат мира по легкой атлетике (U20), который должен был пройти в Найроби (Кения), перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Соревнования были запланированы на 7-12 июля.

"Мы работаем над тем, чтобы определить альтернативные даты проведения, удобные для правительства Кении и элитных участников соревнования", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.