Перестраховались. FIDE перенесла Всемирную шахматную олимпиаду в Москве на год

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) во вторник объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, Всемирной шахматной паралимпиады и конгресса FIDE. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятия отложены на год.

Церемония открытия олимпиады, первая в истории паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир олимпиады - в Москве. Церемония открытия была запланирована на 29 июля, паралимпиада - на период с 30 июля по 4 августа, основной турнир олимпиады - на 6-17 августа.

Казалось бы, время на подготовку к проведению турнира и для наблюдения за развитием ситуации с пандемией у FIDE еще есть, но несколькими часами ранее спортивный мир сотрясла новость о переносе Олимпийских игр в Токио. И в заявлении FIDE отмечается, что решение Международного олимпийского комитета подтолкнуло организацию к переносу собственных турниров.

"FIDE обеспокоена растущей пандемией COVID-19 и ее влиянием на жизнь людей. Принимая во внимание отчеты Всемирной организации здравоохранения, указывающие на постоянное увеличение числа заражений во всем мире, и учитывая сегодняшнее заявление Международного олимпийского комитета в отношении Олимпийских игр, FIDE решила отложить проведение 44-й Всемирной шахматной олимпиады и конгресса FIDE", - говорится в сообщении.

Теперь шахматная олимпиада и первая в истории шахматная паралимпиада оказались в компании уже пострадавших от вируса турниров, в частности, Олимпийских игр, чемпионата Европы по футболу, чемпионата мира по хоккею.

Две точки зрения

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов перенос турниров полностью поддержал и отметил, что данное решение было принято FIDE, которой руководит Аркадий Дворкович, совместно с российской стороной. "Надеемся, что за год мир справится с этой проблемой, и мы лучше подготовимся. Мы совместно с FIDE приняли такое решение, на этот момент самое взвешенное", - сказал Филатов в беседе с ТАСС.