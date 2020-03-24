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Влияние коронавируса на спорт

Перестраховались. FIDE перенесла Всемирную шахматную олимпиаду в Москве на год

Также перенесены Всемирная шахматная паралимпиада и конгресс FIDE
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) во вторник объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, Всемирной шахматной паралимпиады и конгресса FIDE. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятия отложены на год.

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Церемония открытия олимпиады, первая в истории паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир олимпиады - в Москве. Церемония открытия была запланирована на 29 июля, паралимпиада - на период с 30 июля по 4 августа, основной турнир олимпиады - на 6-17 августа.

Казалось бы, время на подготовку к проведению турнира и для наблюдения за развитием ситуации с пандемией у FIDE еще есть, но несколькими часами ранее спортивный мир сотрясла новость о переносе Олимпийских игр в Токио. И в заявлении FIDE отмечается, что решение Международного олимпийского комитета подтолкнуло организацию к переносу собственных турниров.

"FIDE обеспокоена растущей пандемией COVID-19 и ее влиянием на жизнь людей. Принимая во внимание отчеты Всемирной организации здравоохранения, указывающие на постоянное увеличение числа заражений во всем мире, и учитывая сегодняшнее заявление Международного олимпийского комитета в отношении Олимпийских игр, FIDE решила отложить проведение 44-й Всемирной шахматной олимпиады и конгресса FIDE", - говорится в сообщении.

Теперь шахматная олимпиада и первая в истории шахматная паралимпиада оказались в компании уже пострадавших от вируса турниров, в частности, Олимпийских игр, чемпионата Европы по футболу, чемпионата мира по хоккею.

Две точки зрения

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов перенос турниров полностью поддержал и отметил, что данное решение было принято FIDE, которой руководит Аркадий Дворкович, совместно с российской стороной. "Надеемся, что за год мир справится с этой проблемой, и мы лучше подготовимся. Мы совместно с FIDE приняли такое решение, на этот момент самое взвешенное", - сказал Филатов в беседе с ТАСС.

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Такого же мнения придерживается вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин. Собеседник агентства подчеркнул, что планируемые мероприятия не стоит сравнивать с проходящим в данный момент в Екатеринбурге турниром претендентов. "Турнир претендентов - это камерное событие, где теоретически и практически можно изолировать каждого участника. На Олимпиаде помимо около двух тысяч участников еще в районе тысячи сопровождающих, реально обеспечить уровень безопасности с учетом известных событий просто не представляется возможным", - пояснил собеседник агентства.

12-й чемпион мира Анатолий Карпов считает, что с решением о переносе Всемирной шахматной олимпиады стоило повременить. "Может быть, рано отменили шахматную олимпиаду, ведь Китай сумел справиться с эпидемией. Если бы в июне она была запланирована, было бы понятно, но она в августе. Но FIDE последовала за Международным олимпийским комитетом, что ж, это их решение", - сказал Карпов.

Перенос Олимпиады во многом был связан с тем, что спортсмены не могли готовиться к Играм в равных условиях из-за разной эпидемиологической обстановки. К тому же Олимпиада - грандиозное событие, любые внесения изменений в ее ход затрагивают массу участников, которые в том числе несут колоссальные убытки. Проведение же шахматного турнира, пусть и такого масштабного, гораздо менее хлопотное мероприятие.

"Не совсем понимаю, почему шахматную олимпиаду нужно было переносить именно сейчас, почему нельзя было подождать месяц-другой. Мне кажется, это решение политическое, принятое для того, чтобы шахматы стояли в одном ряду с остальными событиями, - отметил в беседе с ТАСС гроссмейстер Сергей Шипов. - С этим решением можно было повременить, допускаю и верю, что руководители шахмат руководствовались не только теми соображениями, которые я озвучил. Думаю, что сейчас состоялась определенная перестраховка, не смею их осуждать, но со стороны не все понятно".

Теги
РоссияФилатов, Андрей ВасильевичКарпов, Анатолий ЕвгеньевичВлияние коронавируса на спорт
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