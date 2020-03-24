Кириленко: перенос ОИ на 2021 год может создать трудности для возрастных спортсменов

ТАСС, 24 марта. Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год может создать дополнительные трудности для возрастных спортсменов. Его комментарий приводит пресс-служба РФБ.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом.

"В условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции перенос Олимпийских игр на следующий год - правильное и здравое решение. В сложившейся ситуации у атлетов нет необходимых условий для подготовки к Играм и к выходу на пик формы. Вряд ли такое решение скажется глобально, может пострадать только логистика других, менее крупных соревнований. Также сдвиг Олимпиады на один год может создать дополнительные трудности для возрастных спортсменов", - сказал Кириленко.

"Масштаб изменений огромен. И это касается не только Олимпийских игр, но и всех событий, которые сейчас происходят в мире. Мы живем в беспрецедентное время. И никто не знает, как сейчас правильно себя вести, ответ будет найден только методом проб и ошибок", - добавил он.

Женская сборная России по баскетболу лишилась возможности попасть на Игры. Мужская команда может пробиться на соревнования через квалификационный турнир.