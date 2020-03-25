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Футбол в Италии

Голкипер футбольного клуба "Аталанта" Спортьелло инфицирован коронавирусом

Команда находится на карантине до 27 марта

ТАСС, 25 марта. Вратарь итальянского футбольного клуба "Аталанта" Марко Спортьелло заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что остальные футболисты "Аталанты" находятся на карантине. Он продлится до 27 марта.

Спортьелло 27 лет, в составе "Аталанты" он выступает с 2012 года и провел 92 матча во всех турнирах. Голкипер пропустил 121 мяч.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов, в Италии всего заражено 69 176 человек, умерло 6820.

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