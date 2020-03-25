Голкипер футбольного клуба "Аталанта" Спортьелло инфицирован коронавирусом

ТАСС, 25 марта. Вратарь итальянского футбольного клуба "Аталанта" Марко Спортьелло заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что остальные футболисты "Аталанты" находятся на карантине. Он продлится до 27 марта.

Спортьелло 27 лет, в составе "Аталанты" он выступает с 2012 года и провел 92 матча во всех турнирах. Голкипер пропустил 121 мяч.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов, в Италии всего заражено 69 176 человек, умерло 6820.