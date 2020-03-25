Исполняется 80 лет со дня рождения двукратного чемпиона ОИ по хоккею Игоря Ромишевского

ТАСС, 25 марта. Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею и четырехкратному чемпиону мира Игорю Ромишевскому в среду могло бы исполниться 80 лет. На протяжении своей карьеры он выступал за куйбышевский СКА и московский ЦСКА, в составе которого восемь раз становился чемпионом СССР.

Ромишевский являлся классическим защитником оборонительного плана. Он поражал всех любителей хоккея настроем и полной самоотдачей, игрок одним из первых начал принимать мощные броски на себя, бросаясь под шайбу. Партнеры по ЦСКА и сборной СССР называли его неваляшкой и вторым вратарем.

Мощный защитник прекрасно контролировал ситуацию на льду, давая возможность уверенно чувствовать себя вратарям и развязывая руки нападающим. Он успевал просчитать направление броска и подставить себя под него, это качество очень ценилось и облегчало работу голкиперу. Ромишевский в сборной СССР и ЦСКА был специалистом по игре в меньшинстве. Кроме того, обладая большой скоростью и хорошим катанием, он сам периодически организовывал контратаки или подключался к атакам, мощными бросками забивая красивые голы.

"Один раз он подобрал шайбу, отскочившую от своего голкипера, на медленной скорости поехал по центру к воротам шведов. Несколько раз показывал, что будет отдавать пас партнерам, шведы верили и расступались перед ним. Так он добрался до цели, обыграл голкипера и завел шайбу в пустые ворота", - вспомнил в беседе с ТАСС брат Игоря Ромишевского Евгений.

Ромишевский родился 25 марта 1940 года в поселке Стаханово Московской области, который в 1947 году стал городом и с тех пор называется Жуковский. "Он начал увлекаться спортом еще в школе, но в то время играл только в хоккей с мячом. Перенес свои лучшие навыки в хоккей с шайбой, как в свое время это сделал Всеволод Бобров, который спортивную карьеру начинал в хоккее с мячом, где был выдающимся игроком. Судьба Игоря очень похожа на судьбу Боброва, но благодаря полной целеустремленности и отдаче Игорь привнес в хоккей индивидуальные моменты, которые присущи только ему", - отметил Евгений Ромишевский.

Важный игрок для Тарасова

С 1960 года Ромишевский выступал за СКА (Куйбышев). Спустя два года он был приглашен в сильнейшую и самую титулованную команду СССР - московский ЦСКА. В составе армейского клуба Ромишевский стал восьмикратным чемпионом СССР (1963-1966, 1968, 1970-1972) и четырехкратным обладателем Кубка СССР (1966-1969). В первенствах страны защитник сыграл 350 матчей и забросил 50 шайб.

"В ЦСКА он начинал нападающим, а потом перешел в защиту. Это было согласовано с Анатолием Тарасовым (главный тренер ЦСКА - прим. ТАСС), который занимался с ним в индивидуальном порядке и оттачивал особое мастерство. Будучи уже защитником и играя за сборную СССР, Ромишевский поступал очень самоотверженно и умело бросался под шайбу, отрабатывал в обороне. У него была хорошая резкость", - рассказал Евгений Ромишевский.

Первым крупным турниром в составе сборной СССР для защитника стала Олимпиада 1968 года во французском Гренобле. На чемпионате мира 1967 года в Австрии тренеры сборной СССР Тарасов и Аркадий Чернышев опробовали новую схему игры. Два хоккеиста выполняли роль форвардов, еще два были полузащитниками и один - стоппером (последний защитник - прим. ТАСС), в стандартной же расстановке присутствуют три нападающих и два защитника. При потере шайбы четверо атакующих игроков надеялись на стоппера и не откатывались к синей линии, они активно прессинговали в зоне соперника, каждый игрок, сражающийся за шайбу, постоянно ощущал активную поддержку трех партнеров.

Такую систему Тарасов наигрывал в ЦСКА, создав пятерку, состоящую из Александра Рагулина (стоппер), Эдуарда Иванова и Виктора Полупанова (полузащитники), Владимира Викулова и Анатолия Фирсова (нападающие). Именно в таком виде они выступали на чемпионате мира 1967 года. Сборная СССР выиграла все семь игр, забросив 58 шайб и пропустив девять. 30 голов были забиты при участии армейской пятерки (Рагулин - 2, Фирсов и Полупанов - по 11, Викулов - 6).

В следующем сезоне Тарасов создал еще одну такую пятерку в лице Олега Зайцева (стоппер), Ромишевского и Анатолия Ионова (полузащитники), Евгения Мишакова и Юрия Моисеева (нападающие). В таком сочетании они отправились на зимние Олимпийские игры в феврале 1968 года. Сборная СССР проиграла матч команде Чехословакии со счетом 4:5, но после этого соперник уступил канадцам (2:3), а в последнем матче сыграл вничью со шведами (2:2). Советские хоккеисты осечек больше не допустили и завоевали золотые медали, на одно очко опередив сборную Чехословакии.

Ромишевскому отметиться результативными действиями не удалось, но пятерка, в которой он играл, забросила восемь шайб в семи играх. После турнира защитник стал заслуженным мастером спорта СССР, вместе с олимпийским золотом он выиграл и золото чемпионата мира, учитывая регламент того турнира. Своей игрой на Олимпиаде Ромишевский застолбил место основного защитника сборной СССР еще на четыре года. В Саппоро на Играх 1972 года советская национальная команда тоже завоевала золотые медали, а до этого трижды подряд побеждала на чемпионатах мира.

Без Суперсерии

Последним крупным турниром для Ромишевского стал чемпионат мира 1972 года в Чехословакии, тогда сборная СССР, выигравшая до этого девять мировых первенств и три Олимпиады подряд, выступила неудачно для себя. Советские хоккеисты не смогли победить принципиальных соперников из Чехословакии (2:3, 3:3), а также сыграли вничью с командой Швеции (3:3) и завоевали только серебряные медали. Это был неудачный результат, Чернышев и Тарасов покинули сборную. По ходу чемпионата мира представители хоккейных федераций Канады и СССР договорились провести серию из восьми матчей в сентябре 1972 между лучшими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и советской сборной.

Перед началом Суперсерии сборную СССР возглавил Всеволод Бобров, что не гарантировало двукратному олимпийскому чемпиону место в составе. Он отдавал предпочтение более креативным игрокам. По этой же причине в состав на Суперсерию не попал другой защитник оборонительного плана - трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

После этого Ромишевский принял решение о завершении карьеры, однако дальнейшую жизнь посвятил хоккею. Будучи игроком, в 1969 году он окончил Московский лесотехнический институт по специальности "Электросчетная техника", а спустя пять лет получил звание кандидата технических наук. С 1975 по 1979 год он являлся председателем Федерации хоккея РСФСР. С 1979 по 1981 год был старшим тренером ленинградского СКА, а с 1984 по 1990 год - новосибирского СКА.

"Он, когда играл за ЦСКА и сборную, не прекращал свою научную и образовательную деятельность. Закончил аспирантуру МФТИ и защитил кандидатскую диссертацию. Он создал важные стенды и тренажеры для хоккейных тренеров, которые позволяли определить скорость полета шайбы. Игорь на высшем уровне технического обеспечения исследовал именно хоккейные вопросы, траектории полета шайбы, многие из его работ использовались в будущем", - рассказал Евгений Ромишевский.

В СССР массовый спорт широко популяризировался, получал огромную поддержку от государства. Создавались хоккейные дворовые площадки с целью привлечения детей для участия в турнире "Золотая шайба", который являлся неиссякаемым источником, пополняющим резервы отечественного хоккея. После распада СССР соревнования перестали проводиться, но в 1994 году благодаря усилиям Тарасова появились вновь. Ромишевский с 1995 года был вице-президентом турнира, а с 2006 года стал его президентом.

Скончался двукратный олимпийский чемпион 28 сентября 2013 года. За месяц до этого он перенес операцию на сердце.