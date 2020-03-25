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Сборные по хоккею

Исполняется 80 лет со дня рождения двукратного чемпиона ОИ по хоккею Игоря Ромишевского

Спортсмен ушел из жизни 28 сентября 2013 года

ТАСС, 25 марта. Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею и четырехкратному чемпиону мира Игорю Ромишевскому в среду могло бы исполниться 80 лет. На протяжении своей карьеры он выступал за куйбышевский СКА и московский ЦСКА, в составе которого восемь раз становился чемпионом СССР.

Ромишевский являлся классическим защитником оборонительного плана. Он поражал всех любителей хоккея настроем и полной самоотдачей, игрок одним из первых начал принимать мощные броски на себя, бросаясь под шайбу. Партнеры по ЦСКА и сборной СССР называли его неваляшкой и вторым вратарем.

Мощный защитник прекрасно контролировал ситуацию на льду, давая возможность уверенно чувствовать себя вратарям и развязывая руки нападающим. Он успевал просчитать направление броска и подставить себя под него, это качество очень ценилось и облегчало работу голкиперу. Ромишевский в сборной СССР и ЦСКА был специалистом по игре в меньшинстве. Кроме того, обладая большой скоростью и хорошим катанием, он сам периодически организовывал контратаки или подключался к атакам, мощными бросками забивая красивые голы.

"Один раз он подобрал шайбу, отскочившую от своего голкипера, на медленной скорости поехал по центру к воротам шведов. Несколько раз показывал, что будет отдавать пас партнерам, шведы верили и расступались перед ним. Так он добрался до цели, обыграл голкипера и завел шайбу в пустые ворота", - вспомнил в беседе с ТАСС брат Игоря Ромишевского Евгений.

Ромишевский родился 25 марта 1940 года в поселке Стаханово Московской области, который в 1947 году стал городом и с тех пор называется Жуковский. "Он начал увлекаться спортом еще в школе, но в то время играл только в хоккей с мячом. Перенес свои лучшие навыки в хоккей с шайбой, как в свое время это сделал Всеволод Бобров, который спортивную карьеру начинал в хоккее с мячом, где был выдающимся игроком. Судьба Игоря очень похожа на судьбу Боброва, но благодаря полной целеустремленности и отдаче Игорь привнес в хоккей индивидуальные моменты, которые присущи только ему", - отметил Евгений Ромишевский.

Важный игрок для Тарасова

С 1960 года Ромишевский выступал за СКА (Куйбышев). Спустя два года он был приглашен в сильнейшую и самую титулованную команду СССР - московский ЦСКА. В составе армейского клуба Ромишевский стал восьмикратным чемпионом СССР (1963-1966, 1968, 1970-1972) и четырехкратным обладателем Кубка СССР (1966-1969). В первенствах страны защитник сыграл 350 матчей и забросил 50 шайб.

"В ЦСКА он начинал нападающим, а потом перешел в защиту. Это было согласовано с Анатолием Тарасовым (главный тренер ЦСКА - прим. ТАСС), который занимался с ним в индивидуальном порядке и оттачивал особое мастерство. Будучи уже защитником и играя за сборную СССР, Ромишевский поступал очень самоотверженно и умело бросался под шайбу, отрабатывал в обороне. У него была хорошая резкость", - рассказал Евгений Ромишевский.

Первым крупным турниром в составе сборной СССР для защитника стала Олимпиада 1968 года во французском Гренобле. На чемпионате мира 1967 года в Австрии тренеры сборной СССР Тарасов и Аркадий Чернышев опробовали новую схему игры. Два хоккеиста выполняли роль форвардов, еще два были полузащитниками и один - стоппером (последний защитник - прим. ТАСС), в стандартной же расстановке присутствуют три нападающих и два защитника. При потере шайбы четверо атакующих игроков надеялись на стоппера и не откатывались к синей линии, они активно прессинговали в зоне соперника, каждый игрок, сражающийся за шайбу, постоянно ощущал активную поддержку трех партнеров.

Такую систему Тарасов наигрывал в ЦСКА, создав пятерку, состоящую из Александра Рагулина (стоппер), Эдуарда Иванова и Виктора Полупанова (полузащитники), Владимира Викулова и Анатолия Фирсова (нападающие). Именно в таком виде они выступали на чемпионате мира 1967 года. Сборная СССР выиграла все семь игр, забросив 58 шайб и пропустив девять. 30 голов были забиты при участии армейской пятерки (Рагулин - 2, Фирсов и Полупанов - по 11, Викулов - 6).

В следующем сезоне Тарасов создал еще одну такую пятерку в лице Олега Зайцева (стоппер), Ромишевского и Анатолия Ионова (полузащитники), Евгения Мишакова и Юрия Моисеева (нападающие). В таком сочетании они отправились на зимние Олимпийские игры в феврале 1968 года. Сборная СССР проиграла матч команде Чехословакии со счетом 4:5, но после этого соперник уступил канадцам (2:3), а в последнем матче сыграл вничью со шведами (2:2). Советские хоккеисты осечек больше не допустили и завоевали золотые медали, на одно очко опередив сборную Чехословакии.

Ромишевскому отметиться результативными действиями не удалось, но пятерка, в которой он играл, забросила восемь шайб в семи играх. После турнира защитник стал заслуженным мастером спорта СССР, вместе с олимпийским золотом он выиграл и золото чемпионата мира, учитывая регламент того турнира. Своей игрой на Олимпиаде Ромишевский застолбил место основного защитника сборной СССР еще на четыре года. В Саппоро на Играх 1972 года советская национальная команда тоже завоевала золотые медали, а до этого трижды подряд побеждала на чемпионатах мира.

Без Суперсерии

Последним крупным турниром для Ромишевского стал чемпионат мира 1972 года в Чехословакии, тогда сборная СССР, выигравшая до этого девять мировых первенств и три Олимпиады подряд, выступила неудачно для себя. Советские хоккеисты не смогли победить принципиальных соперников из Чехословакии (2:3, 3:3), а также сыграли вничью с командой Швеции (3:3) и завоевали только серебряные медали. Это был неудачный результат, Чернышев и Тарасов покинули сборную. По ходу чемпионата мира представители хоккейных федераций Канады и СССР договорились провести серию из восьми матчей в сентябре 1972 между лучшими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и советской сборной.

Перед началом Суперсерии сборную СССР возглавил Всеволод Бобров, что не гарантировало двукратному олимпийскому чемпиону место в составе. Он отдавал предпочтение более креативным игрокам. По этой же причине в состав на Суперсерию не попал другой защитник оборонительного плана - трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

После этого Ромишевский принял решение о завершении карьеры, однако дальнейшую жизнь посвятил хоккею. Будучи игроком, в 1969 году он окончил Московский лесотехнический институт по специальности "Электросчетная техника", а спустя пять лет получил звание кандидата технических наук. С 1975 по 1979 год он являлся председателем Федерации хоккея РСФСР. С 1979 по 1981 год был старшим тренером ленинградского СКА, а с 1984 по 1990 год - новосибирского СКА.

"Он, когда играл за ЦСКА и сборную, не прекращал свою научную и образовательную деятельность. Закончил аспирантуру МФТИ и защитил кандидатскую диссертацию. Он создал важные стенды и тренажеры для хоккейных тренеров, которые позволяли определить скорость полета шайбы. Игорь на высшем уровне технического обеспечения исследовал именно хоккейные вопросы, траектории полета шайбы, многие из его работ использовались в будущем", - рассказал Евгений Ромишевский.

В СССР массовый спорт широко популяризировался, получал огромную поддержку от государства. Создавались хоккейные дворовые площадки с целью привлечения детей для участия в турнире "Золотая шайба", который являлся неиссякаемым источником, пополняющим резервы отечественного хоккея. После распада СССР соревнования перестали проводиться, но в 1994 году благодаря усилиям Тарасова появились вновь. Ромишевский с 1995 года был вице-президентом турнира, а с 2006 года стал его президентом.

Скончался двукратный олимпийский чемпион 28 сентября 2013 года. За месяц до этого он перенес операцию на сердце.

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