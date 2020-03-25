Первым заразившимся коронавирусом теннисистом стал бразилец Уайлд

"Я заражен коронавирусом. На протяжении недели нахожусь в самоизоляции и следую рекомендациям врачей, забочусь о себе. Мне хотелось бы напомнить вам, что лучше сейчас оставаться дома. Также позаботьтесь о своих родных", - сказал Уайлд в опубликованном на своей странице в Twitter видео.

ТАСС, 25 марта. Бразилец Тьяго Сейбот Уайлд стал первым теннисистом, который заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает специализированный портал Tennis.com.

Бразилец, которому 20 лет, выступает на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с 2018 года. В феврале Уайлд стал победителем турнира в Сантьяго (Чили). Спортсмен занимает 114-е место в рейтинге ATP.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.