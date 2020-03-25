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Первым заразившимся коронавирусом теннисистом стал бразилец Уайлд

Спортсмен опубликовал видеообращение на своей странице в Twitter

ТАСС, 25 марта. Бразилец Тьяго Сейбот Уайлд стал первым теннисистом, который заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает специализированный портал Tennis.com.

"Я заражен коронавирусом. На протяжении недели нахожусь в самоизоляции и следую рекомендациям врачей, забочусь о себе. Мне хотелось бы напомнить вам, что лучше сейчас оставаться дома. Также позаботьтесь о своих родных", - сказал Уайлд в опубликованном на своей странице в Twitter видео.

Бразилец, которому 20 лет, выступает на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с 2018 года. В феврале Уайлд стал победителем турнира в Сантьяго (Чили). Спортсмен занимает 114-е место в рейтинге ATP.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.

Теги
ATPРаспространение коронавируса нового типа
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