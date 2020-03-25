Возобновление чемпионата Японии по футболу перенесено на май

ТАСС, 25 марта. Возобновление матчей чемпионата Японии по футболу перенесено с 3 апреля на 9 мая, турнир приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Первенство было приостановлено 25 февраля, в новом сезоне команды успели провести по одному матчу. На данный момент приостановлены почти все национальные чемпионаты в мире. Второй по силе дивизион чемпионата Японии может возобновиться 2 мая. Во вторник было также принято решение о переносе из-за коронавируса Олимпийских игр в Токио на 2021 год, ранее чемпионат Европы по футболу был перенесен на год.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в Японии зарегистрировано 1193 случая заражения коронавирусом, 43 человека умерло.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц.