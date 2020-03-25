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Влияние коронавируса на спорт

Призеры ЧМ-2019 в прыжках в высоту Акименко и Иванюк досрочно завершили сбор в Португалии

Первоначально планировалось, что сбор завершится 31 марта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Призеры чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк из-за пандемии коронавируса досрочно завершили тренировочный сбор в Португалии и вернулись в Россию. Об этом сообщил ТАСС Иванюк.

"Мы с Мишей Акименко, как и вся остальная команда, вчера утром вылетели из Лиссабона в Москву, - сказал Иванюк. - И только поздно вечером я добрался до дома, где теперь буду проходить добровольный двухнедельный карантин".

По информации пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики, в Португалии готовились к сезону 25 спортсменов из сборной России. Первоначально планировалось, что сбор завершится 31 марта.

На чемпионате мира 2019 года Акименко занял второе место, Иванюк показал третий результат. Победу одержал катарец Мутаз Баршим.

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Влияние коронавируса на спорт
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