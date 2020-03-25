Чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов останется в группе тренера Крамера

"Я рассчитываю, что он останется в моей группе, в которой он тренируется уже четыре года, - сказал Крамер. - Во всяком случае, именно об этом мы с ним говорили в последний раз, когда были еще в Канаде. Я знаю, Елена Вяльбе хотела бы, чтобы лучшие лыжники - Александр Большунов и Сергей Устюгов - тренировались вместе, но, как мне кажется, этим ребятам будет непросто работать вместе, поскольку они отличаются характерами".

"Безусловно, они уважают друг друга, но все же назвать их лучшими друзьями нельзя. А для работы в группе это важно, - добавил он. - Так что я думаю, что состав группы останется прежним. Если изменения и будут, то незначительные".

Также специалист отметил, что 27-летний Устюгов был хорошо готов к минувшему сезону, что он продемонстрировал в первой его части, став вторым в общем зачете "Тур де Ски". "А после "Тур де Ски" его стали преследовать болезни, и вторая часть сезона для него уже сложилась не так хорошо. Перед североамериканскими этапами он сумел набрать хорошую форму, я был уверен, что он поборется за призовые места в последних гонках сезона, но их в итоге не отменили, чему он был не рад".

"Уже третий сезон подряд концовка сезона для него получается скомканной, - добавил он. - Сначала был недопуск на Олимпиаду, потом проблемы со здоровьем после чемпионата мира, теперь отмена этапов. Но он все равно стал восьмым в общем зачете Кубка мира, что показывает, что он остается одним из лучших лыжников в мире".