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ММА

Боец ММА Шлеменко согласился провести поединок против Александра Емельяненко

Спортсмены выступают в разных весовых категориях

ТАСС, 25 марта. Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко принял вызов на поединок от Александра Емельяненко. Об этом Шлеменко сообщил на своей странице в Instagram.

Емельяненко должен провести 24 июля перенесенный из-за коронавируса поединок турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 против Магомеда Исмаилова. Также он сообщил ТАСС, что готов провести перед этим еще один бой. Бой Шлеменко 25 апреля в Екатеринбурге был отменен по аналогичной причине.

"Неожиданно и приятно находиться в статусе вызываемого Александром Емельяненко, тем более что в последнее время к Александру выстроилась целая очередь тех, кто его вызывает на бой. Александр, я принимаю твой вызов по правилам ММА", - заявил Шлеменко.

Спортсмены выступают в разных весовых категориях: Шлеменко - в средней, Емельяненко - в тяжелой. 

Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator, где выступал до 2018 года. Всего на счету 35-летнего россиянина 59 побед и 13 поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.

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ММА
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