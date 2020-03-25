Боец ММА Шлеменко согласился провести поединок против Александра Емельяненко

ТАСС, 25 марта. Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко принял вызов на поединок от Александра Емельяненко. Об этом Шлеменко сообщил на своей странице в Instagram.

Емельяненко должен провести 24 июля перенесенный из-за коронавируса поединок турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 против Магомеда Исмаилова. Также он сообщил ТАСС, что готов провести перед этим еще один бой. Бой Шлеменко 25 апреля в Екатеринбурге был отменен по аналогичной причине.

"Неожиданно и приятно находиться в статусе вызываемого Александром Емельяненко, тем более что в последнее время к Александру выстроилась целая очередь тех, кто его вызывает на бой. Александр, я принимаю твой вызов по правилам ММА", - заявил Шлеменко.

Спортсмены выступают в разных весовых категориях: Шлеменко - в средней, Емельяненко - в тяжелой.

Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator, где выступал до 2018 года. Всего на счету 35-летнего россиянина 59 побед и 13 поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.