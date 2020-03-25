Егорян: пандемия и перенос Олимпиады привели к переоценке проблем, казавшихся глобальными

"Говорила сегодня с ребятами, вспоминали, как обсуждали, с флагом мы поедем на Олимпиаду или в нейтральном статусе, или поедем ли мы туда вообще, - рассказала Егорян. - Мы считали ситуацию с допингом глобальной проблемой, нам казалось, что мир рушится вокруг нас".

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса и перенос Олимпийских игр на более поздний срок заставили многих спортсменов иначе посмотреть на проблемы, которые еще недавно казались им глобальными, в том числе допуск на Игры. Таким мнением с ТАСС поделилась олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян.

"Я понимала, что Игры отменят, начала понимать, уже когда стали отменять первые турниры, - отметила Егорян. - Так что это был вопрос времени, и я чувствовала, момент просто оттягивали в надежде какого-то чуда. Но мы живем в таком мире, где по щелчку пальцев наладиться быстро ничего не может. Как обычный человек восприняла эту новость с пониманием, правильное решение, и в первую очередь это забота о людях, но вот как для спортсмена это, конечно, неприятно".

Егорян напомнила об олимпийском отборе и подготовке атлетов к важнейшим стартам: "Полгода до Олимпиады или полтора - это очень большая разница, и если она пройдет в 2021 году, то как тогда будет с лицензиями? Мы ее получили к этим Играм, а на те, что будут через год, нам снова придется отбираться? Тогда у многих появится второй шанс, а у тех, кто лицензию уже взял, сил может не хватить на второй год сделать это еще раз".

"Это не понарошку"

Фехтовальщица рассказала, что старается сейчас не думать об Олимпийских играх, есть вещи куда важнее. "У меня есть бабушка, которую нужно максимально обезопасить, есть мамочка, - сказала Егорян. - У нас женское царство, и полагаться нам можно только друг на друга. Первичная задача - максимально оградиться от происходящего, переждать эту вселенскую катастрофу, и кроме того, чтобы сидеть дома, мы никак не можем на это повлиять".

"Когда речь идет о человеческих жизнях, Олимпиада уже не так важна. Да, я сентиментальная девочка, и когда кошку без лапы вижу, у меня стресс на две недели, а тут люди умирают, а кто-то говорит о приемах маркетинга. Это не понарошку, и дай бог, чтобы нашелся тот человек, который бы понял, что все-таки делать с этим вирусом и спас эту планету", - добавила спортсменка.

Егорян старается не изменять своим жизненным задачам и в сложное время, спортсменка уже много лет помогает приютам для животных: "Сейчас я стараюсь это делать еще чаще, чем раньше, ведь люди боятся, они сидят дома, и их нельзя осуждать за то, что они в первую очередь думают о себе, потом о животных. Я езжу в приюты, покупаю медикаменты, продукты, гуляю с ними, только что вернулась домой и пошла гулять со своей собакой. Она, кстати, тоже из приюта".