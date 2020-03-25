Тренер Белоруковой уверен в ее успешном возвращении в лыжные гонки

Лыжница перед началом минувшего сезона ушла в декретный отпуск, в январе она родила сына. Белоруковой 25 лет.

"Уже через две недели после родов она начала делать небольшие тренировки, а сейчас работает каждый день, - сказал Крамер. - Мы в постоянном контакте с ней, она знает, что ей необходимо делать".

"У нее очень большая мотивация, поэтому я уверен, что ее возвращение получится удачным и она покажет хорошие результаты в следующем сезоне", - добавил он.

Главным соревнованием в предстоящем сезоне для лыжников будет чемпионат мира, который начнется в феврале в немецком Оберстдорфе.