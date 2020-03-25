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"Нужно большее внимание спорту". Иван Едешко о победе на ОИ-1972 и фильме "Движение вверх"

Иван Едешко
© Александр Щербак/ТАСС
Автор золотого паса через всю площадку в финале Олимпиады 1972 года против сборной США отмечает юбилей

Иван Едешко — один из самых известных советских баскетболистов. Сегодня ему исполнилось 75 лет. В разговоре с ТАСС Едешко рассказал о важности спорта в жизни людей, о пользе фильма "Движение вверх" и посетовал, что нынешнюю молодежь не воспитывают на кумирах прошлого.

Дети другой эпохи

Раньше время было другое. Мы возвращались из школы, делали уроки и дальше бежали на улицу играть. Двор на двор, класс на класс. Сравнивать то и нынешнее поколение детей невозможно. Это как сравнивать телефоны — нынешние, и те, с дисками. Я занимался разными видами спорта: и настольный теннис, и бокс, и плавание. А потом, естественно, стал заниматься баскетболом. Классным баскетболистом я уже был в одиннадцатом классе. Меня уже тогда приглашали в мужскую сборную области. И это очень сильно повлияло на мое развитие. 

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Победа сборной СССР на Олимпиаде-72

В 1972 году мы стали олимпийскими чемпионами. А если говорить о всей сборной СССР, то она завоевала 50 золотых медалей! Такого никогда не было ни тогда, ни сейчас. А знаете, почему это произошло? Потому что спортсмены той сборной были с улиц, из дворов. Были настоящие бойцы, с огромной любовью к своей родине, патриотизмом. Теперь этого, конечно, нет.

Нашей баскетбольной сборной в 1972 году все предрекали второе место. И мы, если честно, когда ехали, ни о каких победах не думали. Но знали, что должны биться до последнего за флаг и свою родину. К сожалению, о нас сейчас не очень вспоминают. Во всем мире детей воспитывают на кумирах спорта. Чтобы молодежь чего-то достигла, нужен пример.

О важности спорта

Хотелось бы, чтобы наше правительство, наша страна больше уделяла внимания спорту. У нас главные противники спорта кто? Я подскажу — это министерства просвещения и здравоохранения. И это самое страшное. Хотя они должны понимать, что спорт — это помощь в получении профессии. Это путевка в жизнь. Физика — это не помощь в получении профессии. Он отучился физике в школе и забыл потом, спорт проходит через всю жизнь.

В России только два часа уроков физкультуры в неделю, и этого явно недостаточно. Если в Америке шесть часов, то у нас лишь два. Но самое страшное, что нет нормальных залов для занятий. А я считаю, что спорт вообще выше всего, выше геометрии, алгебры. Физкультура и спорт остаются с тобой на всю жизнь, без этого ты не самодостаточен.

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У нас спорт не моден. К сожалению. Хотя есть поручение президента, и денег вроде бы дают. Но зачем увеличивать финансирование, если у нас нет преподавателей, детских тренеров. Хороших — единицы.

Движение вверх

Есть средняя полоса: живут люди, работают, получают деньги. А есть высшая точка, которую надо достичь. Цель. И эта цель, как у Сергея Белова, стать олимпийским чемпионом. И путь от этой просто рабочей жизни к точке — это и есть движение вверх. Поэтому так назван фильм. Он получился прекрасным. Благодаря ему дети вновь заинтересовались баскетболом, пошли в кинотеатры, чтобы узнать историю. Вы заметили, что половина залов была заполнена ребятишками? А потом они захотели пойти в секции, в школы, а у нас нет никаких площадок. Нет тренеров... Так все это и загнулось.

Кстати, в Китае по постановлению правительства все дети до 17 лет должны посмотреть фильм "Движение вверх". И этот фильм показывают еще в армии. Потому что он патриотичный и у него человеческое лицо.

Баскетбол в США

Игроки НБА — это настоящие профессионалы, которые действительно талантливые и работоспособные. Они знают, как добиться успеха. Без таланта в НБА ты никогда не заиграешь. Вообще, если взять Америку, то там очень четко выстроена система баскетбола. Уличный, который народный вид спорта, школьный, студенческий и вершина — НБА. Система баскетбола там очень развита, нам никогда не достичь таких вершин.

Подготовил Андрей Карташов

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