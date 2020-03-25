"Нужно большее внимание спорту". Иван Едешко о победе на ОИ-1972 и фильме "Движение вверх"

Иван Едешко — один из самых известных советских баскетболистов. Сегодня ему исполнилось 75 лет. В разговоре с ТАСС Едешко рассказал о важности спорта в жизни людей, о пользе фильма "Движение вверх" и посетовал, что нынешнюю молодежь не воспитывают на кумирах прошлого. Дети другой эпохи Раньше время было другое. Мы возвращались из школы, делали уроки и дальше бежали на улицу играть. Двор на двор, класс на класс. Сравнивать то и нынешнее поколение детей невозможно. Это как сравнивать телефоны — нынешние, и те, с дисками. Я занимался разными видами спорта: и настольный теннис, и бокс, и плавание. А потом, естественно, стал заниматься баскетболом. Классным баскетболистом я уже был в одиннадцатом классе. Меня уже тогда приглашали в мужскую сборную области. И это очень сильно повлияло на мое развитие.

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Победа сборной СССР на Олимпиаде-72 В 1972 году мы стали олимпийскими чемпионами. А если говорить о всей сборной СССР, то она завоевала 50 золотых медалей! Такого никогда не было ни тогда, ни сейчас. А знаете, почему это произошло? Потому что спортсмены той сборной были с улиц, из дворов. Были настоящие бойцы, с огромной любовью к своей родине, патриотизмом. Теперь этого, конечно, нет. Нашей баскетбольной сборной в 1972 году все предрекали второе место. И мы, если честно, когда ехали, ни о каких победах не думали. Но знали, что должны биться до последнего за флаг и свою родину. К сожалению, о нас сейчас не очень вспоминают. Во всем мире детей воспитывают на кумирах спорта. Чтобы молодежь чего-то достигла, нужен пример. О важности спорта Хотелось бы, чтобы наше правительство, наша страна больше уделяла внимания спорту. У нас главные противники спорта кто? Я подскажу — это министерства просвещения и здравоохранения. И это самое страшное. Хотя они должны понимать, что спорт — это помощь в получении профессии. Это путевка в жизнь. Физика — это не помощь в получении профессии. Он отучился физике в школе и забыл потом, спорт проходит через всю жизнь. В России только два часа уроков физкультуры в неделю, и этого явно недостаточно. Если в Америке шесть часов, то у нас лишь два. Но самое страшное, что нет нормальных залов для занятий. А я считаю, что спорт вообще выше всего, выше геометрии, алгебры. Физкультура и спорт остаются с тобой на всю жизнь, без этого ты не самодостаточен.

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