{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

Кузютина: перенос Игр стал настоящим шоком, сейчас нужно быть крепкими духом

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции
Наталья Кузютина Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Наталья Кузютина
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Перенос Олимпийских игр 2020 года стал настоящим шоком для бронзового призера Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года дзюдоистки Натальи Кузютиной. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

На эту тему
Егорян: пандемия и перенос Олимпиады привели к переоценке проблем, казавшихся глобальными

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Новость стала настоящим шоком, я до последнего надеялась, что Олимпиада пройдет в свои сроки, пусть в ограниченном режиме, пусть без зрителей, - рассказала 30-летняя Кузютина. - На протяжении всех последних лет мы готовились так, чтобы к Играм подходить на пике формы, и все соревнования, все тренировочные мероприятия были подводкой именно к Олимпиаде. Мы набирали рейтинг, набирали очки, и сейчас порадоваться, наверное, могут только те, кому этот рейтинг набрать не удалось, у них снова появился шанс".

"Сложно будет дальше выстраивать подготовку, но, надеюсь, с тренерами мы найдем выход из ситуации, до середины следующего месяца все тренировочные мероприятия отменены, - отметила спортсменка. - Сейчас я нахожусь дома, но и в этой ситуации я не забываю о тренировках, нужно поддерживать форму, нужно быть сильными духом. Каким бы хорошим спортсменом ты ни был, для многих происходящее стало потрясением, ведь они ждали этого события четыре года, и сейчас кто выстоит, тот будет готовиться к Играм".

Кузютина пожелала всем достойно перенести сложившуюся ситуацию: "Происходящее сейчас в мире ужасно, и я хотела бы поддержать всех людей, которые находятся в изоляции или лежат в больницах. Хочу всем пожелать быть сильными, стойкими, и достойно это перенести, ведь нам не даются те испытания, которые мы не можем пройти".

Теги
Перенос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса
Решение о распределении мест по итогам сезона-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС