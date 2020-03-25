Кузютина: перенос Игр стал настоящим шоком, сейчас нужно быть крепкими духом

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Новость стала настоящим шоком, я до последнего надеялась, что Олимпиада пройдет в свои сроки, пусть в ограниченном режиме, пусть без зрителей, - рассказала 30-летняя Кузютина. - На протяжении всех последних лет мы готовились так, чтобы к Играм подходить на пике формы, и все соревнования, все тренировочные мероприятия были подводкой именно к Олимпиаде. Мы набирали рейтинг, набирали очки, и сейчас порадоваться, наверное, могут только те, кому этот рейтинг набрать не удалось, у них снова появился шанс".

"Сложно будет дальше выстраивать подготовку, но, надеюсь, с тренерами мы найдем выход из ситуации, до середины следующего месяца все тренировочные мероприятия отменены, - отметила спортсменка. - Сейчас я нахожусь дома, но и в этой ситуации я не забываю о тренировках, нужно поддерживать форму, нужно быть сильными духом. Каким бы хорошим спортсменом ты ни был, для многих происходящее стало потрясением, ведь они ждали этого события четыре года, и сейчас кто выстоит, тот будет готовиться к Играм".

Кузютина пожелала всем достойно перенести сложившуюся ситуацию: "Происходящее сейчас в мире ужасно, и я хотела бы поддержать всех людей, которые находятся в изоляции или лежат в больницах. Хочу всем пожелать быть сильными, стойкими, и достойно это перенести, ведь нам не даются те испытания, которые мы не можем пройти".