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Влияние коронавируса на спорт
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КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса

Решение о распределении мест по итогам сезона-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ

ТАСС, 25 марта. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении плей-офф сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Турнир был завершен в связи с отказом команд от участия в чемпионате, а также из-за проблем с возвращением иностранных игроков на территорию России, что повлекло бы за собой нарушение спортивного принципа в проведении турнира. Сообщается, что КХЛ примет решение о распределении мест по итогам сезона-2019/20 на одном из ближайших заседаний совета директоров. В ходе заседания также будет определен состав участников сезона-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря.

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"К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон, это решение далось нелегко, - заявил президент КХЛ Алексей Морозов. - Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей".

"Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определенность для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным", - добавил Морозов.

Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА. Плей-офф КХЛ был прерван на стадии второго раунда. В сетке турнира оставались московские ЦСКА и "Динамо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь". Во второй раунд также вышли хельсинкский "Йокерит" и "Барыс" (Нур-Султан), которые в итоге снялись с плей-офф из-за коронавируса. Позднее "Ак Барс" обратился в КХЛ с предложением досрочно завершить чемпионат без определения победителя.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.

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Влияние коронавируса на спорт
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