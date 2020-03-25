Коронавирус вынуждает российских биатлонистов менять тренировочные планы

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Распространение коронавируса вынудило Союз биатлонистов России (СБР) изменить план тренировочных сборов национальной команды. Об этом ТАСС рассказал президент СБР Владимир Драчев.

Из-за коронавируса российские биатлонисты досрочно завершили сезон-2019/20: заключительный этап Кубка мира был отменен, чемпионат страны перенесен на ноябрь.

"В связи с коронавирусом все может поменяться. Еще месяц назад была одна ситуация, сейчас уже другая. Сейчас даже неясно, будут ли апрельские сборы, которые мы хотели провести перед тем, как спортсмены уйдут в отпуск", - сказал Драчев.

"Сейчас непонятно, как провести сборы. Быть может, все пока уйдут на самоподготовку и каждый будет работать дома. Все это обговариваем, но вопросов больше, чем ответов", - заметил он.