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Влияние коронавируса на спорт

Коронавирус вынуждает российских биатлонистов менять тренировочные планы

Из-за коронавируса был отменен последний этап Кубка мира, чемпионат России перенесен на ноябрь
Президент Союз биатлонистов России Владимир Драчев. Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союз биатлонистов России Владимир Драчев.
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Распространение коронавируса вынудило Союз биатлонистов России (СБР) изменить план тренировочных сборов национальной команды. Об этом ТАСС рассказал президент СБР Владимир Драчев.

Из-за коронавируса российские биатлонисты досрочно завершили сезон-2019/20: заключительный этап Кубка мира был отменен, чемпионат страны перенесен на ноябрь.

"В связи с коронавирусом все может поменяться. Еще месяц назад была одна ситуация, сейчас уже другая. Сейчас даже неясно, будут ли апрельские сборы, которые мы хотели провести перед тем, как спортсмены уйдут в отпуск", - сказал Драчев.

"Сейчас непонятно, как провести сборы. Быть может, все пока уйдут на самоподготовку и каждый будет работать дома. Все это обговариваем, но вопросов больше, чем ответов", - заметил он.

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