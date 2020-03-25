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Влияние коронавируса на спорт

Крикунов: "Динамо" сожалеет о завершении сезона, но принимает решение КХЛ

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса
Главный тренер "Динамо" (Москва) Владимир Крикунов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" (Москва) Владимир Крикунов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" сожалеет о досрочном завершении плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но принимает это решение. Об этом ТАСС рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

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В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. "Динамо" в первом раунде обыграло "Спартак" со счетом 4-2 в серии и в четвертьфинале должно было сыграть с ЦСКА. Также в розыгрыше Кубка Гагарина остались петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь". Ранее о досрочном снятии с чемпионата объявили финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс".

"Но мы в этой ситуации ничего не могли сделать - сказали бы нам играть, мы бы играли, если сказали не играть, значит, не будем играть. Думаю, что все хотели доиграть сезон, но это форс-мажор. Со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть, мы провели тяжелую серию со "Спартаком", и хотелось доиграть сезон, но принимаем решение лиги. Все надеялись на то, что, может, эпидемия немного утихнет", - отметил Крикунов.

"Мы сегодня потренировались, завтра еще собираемся. Если чемпионат останавливается, то, наверное, команду тоже распустим", - добавил главный тренер "Динамо".

Контракт 69-летнего Крикунова с "Динамо" истекает по окончании нынешнего сезона. "Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Еще надо этот контракт доработать", - заключил Крикунов.

Решение о распределении мест по итогам сезона-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Победителем регулярного чемпионата стал ЦСКА.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса
Решение о распределении мест по итогам сезона-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ
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