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Перенос Олимпиады в Японии

Создана рабочая группа по организации Олимпиады в Токио в 2021 году

Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года
Глава МОК Томас Бах AP
Описание
Глава МОК Томас Бах
© AP

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о создании рабочей группы по организации Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Об этом глава МОК Томас Бах заявил в среду во время телеконференции.

Во вторник было принято решение о переносе соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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"Это, конечно, очень непростой вопрос, - сказал Бах по поводу сроков проведения Игр в 2021 году. - По итогам вчерашнего разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ мы попросили координационную комиссию и оргкомитет детально изучить этот вопрос. Принято решение о создании рабочей группа, которая получила ободряющее название Here We Go", - сказал Бах.

"Нам предстоит обговорить этот вопрос с 33 международными федерациями. С частью из них переговоры прошли вчера, на завтра также запланировано общение на тему того, какие у нас есть варианты. Конечно, мы должны учитывать спортивный календарь вокруг Олимпийских игр и много других вопросов. Я думаю, мы должны прийти к понимаю как можно быстрее, но первостепенная задача - качество этого решения", - добавил он.

Также Бах прокомментировал решение о переносе Олимпийских игр на год. "Мы впервые в истории олимпийского движения столкнулись с переносом Игр, поэтому у нас нет такого опыта. Но у нас нет сомнений, что удастся собрать воедино все без исключения кусочки этого сложного пазла и сложить прекрасную картину под названием "Олимпийские игры", - сказал Бах.

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Перенос Олимпиады в Японии
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