Александр Медведев: КХЛ решила завершить сезон, учитывая истекающие контракты игроков

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса (COVID-19), учитывая тот факт, что у многих игроков контракты рассчитаны до 30 апреля. Такое мнение ТАСС высказал первый президент КХЛ, член совета директоров лиги и санкт-петербургского СКА Александр Медведев.

КХЛ в среду объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире. В сообщении лиги отмечается, что "решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ".

"Радостного в этом сообщении ничего нет, но есть формат проведения соревнований в КХЛ, - сказал Медведев. - Регулярный чемпионат удалось завершить, мы знаем его победителя - команду ЦСКА, знаем призеров регулярного чемпионата. Но есть необходимость что-то делать с контрактами игроков, которые заканчиваются 30 апреля, кроме тех, у кого контракты заключены на более длинный срок. Игроков, у которых контракты заканчиваются в апреле, очень много".

В заявлении КХЛ подчеркивается, что решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги. "По поводу даты со мной не связывались, но оно, скорее всего, из соображений безопасности будет заочным", - отметил собеседник агентства.

"Как я понял, объявляется не победитель Кубка Гагарина, а победитель сезона, фактически это чемпион регулярки, - продолжил он. - На этом сезон останавливается в надежде, что если ситуация будет развиваться лучше, можно будет Кубок Гагарина провести в августе для восьми команд, может быть, в другом формате. Но приоритетом является здоровье спортсменов, членов их семей, близких и знакомых".

Медведев, который также занимает пост генерального директора клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит", в противовес решению КХЛ поставил ситуацию в футболе. "Если в футболе сезон можно доиграть не только в мае, но и в июне или июле, или даже в августе, то в хоккее такой ситуации нет. Можно было бы сидеть и ждать у моря погоды, но поскольку пока погода ветренная, такое решение принято Федерацией хоккея России и КХЛ", - резюмировал член совета директоров КХЛ.