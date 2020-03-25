Тест фехтовальщиков Даниленко и Мартынюк на коронавирус дал отрицательный результат

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Тест российских фехтовальщиков саблиста Дмитрия Даниленко и шпажистки Дарьи Мартынюк на наличие коронавируса дал отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщила Мартынюк.

Спортсмены сдали тест на коронавирус во вторник. Спортсмены, проживающие вместе, почувствовали недомогание несколько дней назад, у них поднялась температура и начался сухой кашель. Учитывая, что Даниленко в марте выступал на Гран-при в Люксембурге, Мартынюк - на Гран-при в Венгрии, по окончании которого у ряда спортсменов из Китая и Южной Кореи был выявлен новый вирус, фехтовальщики решили пройти тест на наличие вируса.

"Сегодня мы получили результаты теста, он отрицательный", - сообщил Мартынюк.

Мартынюк 24 года, она является серебряным призером чемпионата Европы в командных соревнованиях и победительницей Универсиады. 24-летний Даниленко становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в командных соревнованиях.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.