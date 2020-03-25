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Влияние коронавируса на спорт

Сезон-2019/20 Высшей хоккейной лиги досрочно завершен из-за коронавируса

Решение о распределении мест в сезоне будет принято ВХЛ в соответствии с установленным порядком в скором времени

ТАСС, 25 марта. Федерация хоккея России (ФХР) объявила, что сезон-2019/20 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) досрочно завершен в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Ранее в среду Континентальная хоккейная лига (КХЛ) также приняла решение досрочно завершить сезон. Решение о распределении мест в сезоне будет принято ВХЛ в соответствии с установленным порядком в скором времени.

"В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне", - заявил президент ФХР Вячеслав Третьяк.

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Влияние коронавируса на спорт
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