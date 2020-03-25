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Перенос Олимпиады в Японии

Глава НОК Эстонии считает, что решение о переносе ОИ внесло ясность для спортсменов

Игры пройдут в 2021 году

ТАЛЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа считает, что решение о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год позволит спортсменам лучше планировать свои действия в ближайшее время. Комментарий Сыырумаа приводит газета "Постимеэс".

Во вторник было принято решение о переносе соревнований на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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"Те, кто планировал после Олимпиады закончить спортивную карьеру, наверняка задумаются, смогут ли они еще год удерживать как душевный настрой, так и хорошую спортивную форму, - сказал Сыырумаа. - Наоборот, молодые спортсмены могут использовать дополнительное время с пользой и набрать еще лучшую форму. В любом случае, это решение внесло ясность".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тысяч человек, зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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