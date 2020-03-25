Глава НОК Эстонии считает, что решение о переносе ОИ внесло ясность для спортсменов

ТАЛЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа считает, что решение о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год позволит спортсменам лучше планировать свои действия в ближайшее время. Комментарий Сыырумаа приводит газета "Постимеэс".

Во вторник было принято решение о переносе соревнований на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.