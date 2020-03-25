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Курносов: у "Салавата Юлаева" есть недосказанность из-за досрочного завершения сезона КХЛ

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Салават Юлаев" имеет чувство недосказанности из-за досрочного завершения плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так как команда нацеливалась на наивысший результат. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов.

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса.

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"Основная проблема была в здоровье граждан. Но существовала и проблема завершения контрактов у большинства игроков 30 апреля. Ситуация меняется не в лучшую сторону, поэтому принято такое решение, оно понятное", - отметил Курносов.

"Играть без зрителей - тоже не вариант, сейчас играть возможности не было. Когда такая возможность появится, не знаю. Если переносить чемпионат, то у меня у половины команды контракты заканчиваются 30 апреля, и как дальше играть? Играть другими составами тоже глупо", - добавил генеральный директор "Салавата Юлаева".

Команда из Уфы в первом раунде плей-офф выбила из розыгрыша прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина омский "Авангард" и в полуфинале Восточной конференции должна была сыграть с казанским "Ак Барсом". "Безусловно жалко, что не удалось довести до конца сезон, мы прошли одну из сильнейших команд Восточной конференции. Мы были на подъеме, "зеленое дерби" - это в любом случае была бы уникальная серия, к которой мы готовились, был большой интерес у болельщиков. Когда готовишься весь сезон и наступает период самых важных матчей, но остается какая-то недосказанность, немного жалко, но хорошо, что это не жизнь, а всего лишь игра", - подчеркнул Курносов.

"Оценивать наши результаты будет руководство клуба. Мы делали все возможное, чтобы достичь наивысшего результата и шли к нему, но не получилось доиграть. Думаю, что команда в этом сезоне играла интересно, игра нравилась зрителям, ощущался болельщицкий интерес. Была веселая и непредсказуемая команда, к "Салавату Юлаеву" всегда существует интерес, но в этом году он был повышенным", - заключил собеседник агентства.

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В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса
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