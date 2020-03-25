Фетисов: спортивный принцип в плей-офф после ухода "Барыса" и "Йокерита" не соблюдался

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный принцип в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже не мог соблюдаться после отказа "Йокерита" и "Барыса" участвовать в соревновании. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту и бывший глава совета директоров лиги Вячеслав Фетисов.

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф текущего сезона из-за пандемии коронавируса. Ранее казахстанский "Барыс" и финский "Йокерит" снялись с соревнований. Участник второго раунда плей-офф "Ак Барс" попросил лигу завершить сезон.

"Тенденция такова, что переносятся такие соревнования, как Олимпийские игры, и главная задача - это забота о людях и спортсменах в том числе, закрываются даже фитнес-клубы. В КХЛ есть еще один нюанс, требующий понимания, - "Барыс" и "Йокерит" снялись с соревнований, потому что им запретили играть правительства их стран, - сказал Фетисов. - То есть спортивный принцип не был соблюден в плане дальнейшего розыгрыша. Исходя из логики всего, что происходит в мире, это [завершение сезона] правильное решение".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.