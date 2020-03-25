Гендиректор ФК "Ахмат" сомневается, что чемпионат России возобновится 24 апреля

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вице-президент и генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает, что вероятность возобновления сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 24 апреля низка. Об этом Айдамиров сообщил ТАСС.

17 марта чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за распространения коронавируса. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных. 21 марта президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире "Матч ТВ" заявил о том, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля.

"10 апреля мы [клубы РПЛ] собираемся, будем принимать какое-то решение, - сказал Айдамиров. - Теоретически обстановка в стране предполагает продление паузы. Правительство и президент дадут нам разъяснение, как нам дальше действовать, отсюда будем принимать решение. Пока чемпионат приостановлен до 10 апреля".

"В этот день мы примем решение. Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет", - добавил собеседник агентства.

Ранее в среду руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении сезона-2019/20. Гендиректор "Ахмата" считает, что чемпионат России не должен идти по такому пути. "Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат. Сейчас сложно о чем-то говорить, давайте дождемся 10 апреля, там будет какая-то ясность", - отметил Айдамиров.

"Ахмат" после 22 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды из Грозного 20 очков, отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2020/21, составляет четыре очка.