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Массовый спорт

Министерство спорта подготовило поправки по присвоению и подтверждению спортивных званий

Решение принято в связи с отменой и переносом соревнований из-за коронавирусной инфекции

ТАСС, 25 марта. Министерство спорта РФ в связи с отменой и переносом соревнований из-за коронавирусной инфекции изменит порядок присвоения и подтверждения спортивных званий и разрядов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Спортивные звания и разряды присваиваются в соответствии с положением о единой всероссийской спортивной классификации спортсменам по итогам их выступлений на официальных соревнованиях или физкультурных мероприятиях, которые включены в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

18 марта Минспорт рекомендовал приостановить проведение до дальнейшего уведомления всех спортивных мероприятий на территории страны. В случаях, когда спортивный разряд присваивается на определенный срок и спортсмен не имеет возможности подтвердить его из-за отмены или переноса соревнований, действие его спортивного разряда будет продлено до возобновления проведения соревнований.

В тех видах спорта, где спортсмену необходимо дважды выполнить необходимые требования и условия, поправка предусматривает присвоение разрядов за выполнение норм и требований на одном соревновании, если второе было отменено. В случае необходимости определенного количества побед в течение года период присвоения разряда продлевается на срок действия временного прекращения соревнований.

Проект приказа опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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