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Александр Медведев: разговоры о досрочном завершении сезона РПЛ нецелесообразны

Гендиректор "Зенита" считает, что не стоит вести речь о подведении итогов сезона-2019/20, исходя из положения команд в турнирной таблице по состоянию на момент приостановки чемпионата России
Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Дискуссия о досрочном завершении или аннулировании результатов сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) нецелесообразна. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных. 21 марта президент премьер-лиги Сергей Прядкин в эфире "Матч ТВ" заявил о том, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля. 25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении сезона-2019/20.

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Гендиректор "Зенита" считает, что чемпионат России не должен идти по такому пути, также, по его мнению, не стоит вести речь о подведении итогов сезона-2019/20, исходя из положения команд в турнирной таблице по состоянию на момент приостановки чемпионата России. Ранее с подобным предложением в разговоре с ТАСС выступил владелец московского "Спартака" Леонид Федун. "Об этом, я считаю, говорить нецелесообразно, УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, и весь август, или даже весь сентябрь. Для них это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе, конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа - существенный элемент бюджета любого клуба", - сказал Медведев.

"Чего гадать на кофейной гуще? Каждому на своем месте надо делать все, чтобы предупредить распространение инфекции. Если все будут делать это осознанно, самоизолируясь и сокращая круг контактов, это должно дать результаты. На примере Китая и Южной Кореи мы видим, что если четко и жестко выполнять указания, тогда может быть достигнут результат", - добавил гендиректор "Зенита".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.

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