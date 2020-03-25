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Лига Европы

"Зенит" взыскал с болельщика сумму штрафа за выбегание на поле в матче ЛЕ сезона-2018/19

Фанат выплатит более 680 тыс. рублей

ТАСС, 25 марта. Петербургский футбольный клуб "Зенит" взыскал более 680 тыс. рублей за выплату штрафа с Ары Саакяна, который выбежал на поле во время домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19 против турецкого "Фенербахче". Об этом говорится в решении Боровичского районного суда Новгородской области.

Встреча прошла 21 февраля 2019 года, "Зенит" обыграл "Фенербахче" со счетом 3:1. В первом матче российский клуб уступил со счетом 0:1, однако по сумме двух матчей пробился в 1/8 финала, где дважды уступил испанскому "Вильярреалу" (1:3, 1:2).

"Взыскать с Саакяна в пользу "Зенита" убытки в размере 687 706 рублей.", - говорится в решении суда.

На 61-й минуте матча Саакян выбежал на поле и направился в сторону футболистов. За это Саакян был признан виновным в нарушении правил поведения зрителей на официальном спортивном соревновании, также ему запретили посещать игры на полгода. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал "Зенит" на €10 тыс. В решении суда уточняется, что Саакян также обязан выплатить сумму пошлины в размере 10 тыс. рублей, которая была выплачена клубом за рассмотрение дела в суде.

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