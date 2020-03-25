"Локомотив" не ведет переговоры о переходе двукратного чемпиона КХЛ Мозякина

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ярославский клуб "Локомотив" не ведет переговоры с нападающим Сергеем Мозякиным. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Юрий Лукин.

Контракт Мозякина с "Металлургом" истекает 30 апреля. Ранее вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков сообщил, что его клуб не может предоставить финансовые условия в ответ на запрос игрока. Сообщалось, что Мозякин может продолжить карьеру в "Локомотиве". Форвард родился в Ярославле.

"С Мозякиным мы переговоры не ведем", - сказал Лукин.

Мозякин с 2011 по 2020 год выступал за магнитогорский "Металлург", в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также побил ряд рекордов чемпионатов страны, в частности, по набранным очкам и заброшенным шайбам. Дважды он признавался самым ценным игроком плей-офф.