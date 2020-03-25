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Влияние коронавируса на спорт

У одного из футболистов турецкого "Фенербахче" выявлены симптомы коронавируса

Также подобные симптомы проявились у члена медперсонала клуба

АНКАРА, 25 марта. /ТАСС/. Симптомы коронавирусной инфекции выявлены у одного из игроков турецкого футбольного клуба "Фенербахче". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении команды.

"Сделанные анализы выявили у одного из наших игроков и одного члена медперсонала признаки коронавируса нового типа (COVID-19). Они были направлены в больницу, чтобы были проведены дальнейшие исследования и лечение", - отмечается в коммюнике.

В клубе при этом не назвали их имена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. К настоящему времени общее число скончавшихся в Турции от коронавируса составляет 37 человек, а заразившихся - 1529.

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Влияние коронавируса на спорт
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