Бронзовый призер чемпионата России Накладал покинет ХК "Локомотив"

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бронзовый призер чемпионата России по хоккею в составе ярославского "Локомотива" чех Якуб Накладал покинет команду. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер клуба Юрий Лукин.

"Накладал сказал, что в КХЛ играть не будет, переезжает в чешскую лигу, это связано с его семейным положением - у него дети в школу идут. Он ко мне подошел и сказал, что хочет вернуться в Чехию", - сказал Лукин.

Накладалу 32 года, защитник ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге в "Салавате Юлаеве" и "Спартаке", в "Локомотив" он перешел из клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина" в 2016 году. В составе ярославцев игрок стал бронзовым призером чемпионата России в 2017 году. В составе сборной Чехии Накладал выиграл бронзовые медали чемпионата мира 2012 года.