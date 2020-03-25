World Athletics к лету намерена назвать всех российских атлетов с нейтральным статусом

ТАСС, 25 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена к лету определить всех российских спортсменов с нейтральным статусом. Об этом в интервью финской телекомпании Yle рассказал член совета World Athletics Антти Пихлакоски.

Совет World Athletics 12 марта принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов. При этом на крупнейших международных турнирах - Олимпиадах, чемпионатах мира и чемпионатах Европы - смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов.

"Мы ожидаем, что от спортсменов поступит несколько сотен заявок, они будут рассмотрены по мере поступления. К лету мы назовем всех допущенных нейтральных атлетов, которые будут иметь возможность выступать на международных соревнованиях", - сказал Пихлакоски.

"Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) - не очень сильная организация. Если со стороны государственных властей не будет достаточной строгости, то отношение к допингу не изменится. Поэтому для нас очень важно, чтобы Министерство спорта России внимательно следило за всем происходящим. Мы считаем, что если все будет воспринято всерьез, то ситуация сможет измениться", - добавил Пихлакоски.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент ВФЛА, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт РФ восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Независимого легкоатлетического органа (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.