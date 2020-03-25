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Перенос Олимпиады в Японии

Сень: спортсменам тяжело принять перенос Олимпийских игр

Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу предположила, что спортсмены сделают небольшую паузу, чтобы морально настроиться на то, что нужно работать еще год

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Спортсменам во всем мире очень тяжело принять ситуацию с переносом Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС заявила олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень.

"Я верила и надеялась, что все будет, всю ночь не спала, - сказала Сень. - Мне очень тяжело принять, что этим летом мы не сможем защитить свою страну на Олимпийских играх в Токио. Но если так решили, значит так нужно для всех нас, для всего мира".

"Наверное, спортсмены будут делать паузу в том размере, каком они могут себе позволить, мини-отпуск. Морально надо переключиться, а после настроиться на то, что нужно работать еще год. Но я думаю, все спортсмены понимают, что это очень важно. А ради Олимпиады, я думаю, в этот год все будут работать еще больше и лучше".

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр в Токио на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Точные сроки проведения Олимпиады пока не определены, она должна пройти до конца лета.

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Перенос Олимпиады в Японии
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