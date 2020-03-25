Финальная сирена. КХЛ объявила о досрочном завершении сезона

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении плей-офф сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш Кубка Гагарина был остановлен на стадии 1/4 финала.
17 марта КХЛ приостановила чемпионат на срок как минимум до 10 апреля. Неделей ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому на территории столицы не могли находиться более 5000 людей в одном месте. Из-за этого КХЛ решила провести шестой матч серии первого раунда плей-офф между "Динамо" и "Спартаком", который состоялся на домашней арене красно-белых, без зрителей.
Болельщики и хоккеисты "Спартака" остались таким решением недовольны и после игры в один голос заявили о том, что хоккей без зрителей невозможен. Динамовцы в овертайме выиграли тот матч со счетом 3:2, а вместе с ним и серию (4-2). Как оказалось, та встреча была последней в нынешнем сезоне КХЛ.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 150 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.
Во вторник на 2021 год были перенесены Олимпийские игры, ранее было объявлено о переносе на год чемпионата Европы по футболу и об отмене чемпионата мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая. Все ведущие хоккейные чемпионаты, в частности Национальная хоккейная лига, приостановили турниры еще раньше КХЛ. В среду о досрочном прекращении сезона объявила также и Высшая хоккейная лига. Продолжается лишь чемпионат Белоруссии.
Спортивный принцип не соблюдался
Решение лиги было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ. Как говорится в заявлении, лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако по итогам обсуждений был вынесен вердикт, что на данный момент исполнение этих сценариев является маловероятным.
В связи с отказом "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшего участия в плей-офф в розыгрыше Кубка Гагарина оставались шесть команд - московские "Динамо" и ЦСКА, петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь". Команда из Финляндии снялась с чемпионата 14 марта, а команда из Казахстана - двумя днями позже. 20 марта с официальным заявлением в адрес лиги с просьбой досрочно завершить сезон обратился "Ак Барс". Ранее в социальных сетях о необходимости завершить плей-офф говорил капитан казанской команды Данис Зарипов.
"Тенденция такова, что переносятся такие соревнования, как Олимпийские игры, и главная задача - это забота о людях и спортсменах в том числе, закрываются даже фитнес-клубы. В КХЛ есть еще один нюанс, требующий понимания, - "Барыс" и "Йокерит" снялись с соревнований, потому что им запретили играть правительства их стран. То есть спортивный принцип не был соблюден в плане дальнейшего розыгрыша. Исходя из логики всего, что происходит в мире, это [завершение сезона] правильное решение", - отметил в беседе с ТАСС депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту и бывший глава совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов.
В случае принятия решения о продолжении сезона с большой долей вероятности в плей-офф остались бы пять команд вместо восьми, но и у тех появились серьезные проблемы, так как многие легионеры улетели к себе на родину и когда смогли бы вернуться в Россию, да и вернулись бы вообще - никто не знает. Иностранные хоккеисты у большинства клубов занимают ведущие позиции и являются лидерами команд и решение доиграть сезон без них выглядело бы абсурдным и опять же нарушило бы спортивный принцип. Все легионеры "Салавата Юлаева", в том числе лучший бомбардир первого раунда плей-офф Линус Умарк, разъехались и возвращаться большого желания не изъявляли. К тому же у многих хоккеистов 30 апреля заканчиваются действующие контракты, а это значит, что доигрывать плей-офф приходилось бы принципиально другими составами.
"Основная проблема была в здоровье граждан. Но существовала и проблема завершения контрактов у большинства игроков 30 апреля. Если переносить чемпионат, то у меня у половины команды контракты заканчиваются 30 апреля, и как дальше играть? Играть другими составами тоже глупо", - сказал ТАСС генеральный директор "Салавата Юлаева" Александр Курносов.
"Есть необходимость что-то делать с контрактами игроков, которые заканчиваются 30 апреля, кроме тех, у кого контракты заключены на более длинный срок. Игроков, у которых контракты заканчиваются в апреле, очень много", - подчеркнул в беседе с ТАСС бывший президент КХЛ, член совета директоров лиги и СКА Александр Медведев.
Как распределятся места
Главной интригой остается распределение мест по итогам чемпионата. Существует вариант, при котором Кубок Гагарина в этом сезоне останется без обладателя, а итоговые позиции так и не будут распределены. Решение будет принято на одном из ближайших советов директоров лиги.
"Пока точной информации о дате заседания нет. Но я думаю, что тянуть никто не будет, как только подготовят все материалы и документы. Я думаю, что в ближайшее время оно состоится, долго ждать точно не придется", - сказал ТАСС генеральный менеджер "Сибири", член совета директоров КХЛ Кирилл Фастовский.
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Победителем регулярного чемпионата стал ЦСКА, но плей-офф - это совершенно другой турнир с иным накалом борьбы. Неслучайно за 11-летнюю историю Кубка Гагарина только один раз победитель регулярного чемпионата становился обладателем главного трофея. В прошлом сезоне это удалось сделать как раз ЦСКА, армейцы являлись фаворитами и нынешнего розыгрыша, но их конкуренты были настроены на серьезную борьбу, а если турнир не завершен, то и вручать кубок смысла не имеет. "Во многих лигах нет чемпиона, это очень печально, но мы ничего не можем поделать с этим", - сказал ТАСС президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
"Безусловно жалко, что не удалось довести до конца сезон, мы прошли одну из сильнейших команд Восточной конференции ("Авангард" - прим. ТАСС). Мы были на подъеме, "зеленое дерби" - это в любом случае была бы уникальная серия, к которой мы готовились, был большой интерес у болельщиков. Когда готовишься весь сезон и наступает период самых важных матчей, но остается какая-то недосказанность, немного жалко, но хорошо, что это не жизнь, а всего лишь игра", - подчеркнул Курносов.
В полуфинале Западной конференции ЦСКА должен был сыграть с "Динамо". "Думаю, что все хотели доиграть сезон, но это форс-мажор. Со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть, мы провели тяжелую серию со "Спартаком", и хотелось доиграть сезон, но принимаем решение лиги. Все надеялись на то, что, может, эпидемия немного утихнет", - отметил в беседе с ТАСС главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.
Медведев предложил разыграть Кубок Гагарина в другом формате, когда ситуация с коронавирусом утихнет. Бывший президент лиги считает, что это можно сделать в августе с участием всех восьми команд, которые по спортивному принципу вышли в четвертьфинал.
КХЛ начнет готовиться к следующему сезону
Расстроенными в таком необходимом решении КХЛ могут остаться только преданные болельщики клубов, вышедших в четвертьфинал. Они на протяжении всего сезона заполняли арены, тратя на это немалые средства, но так и не дождались решающих матчей и настоящего праздника хоккея. К тому же в трех из четырех четвертьфинальных парах должны были сойтись принципиальные соперники.
Московское дерби между ЦСКА и "Динамо" испокон веков вызывает повышенный интерес хоккейной общественности. Противостояния между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" также давно носят принципиальный характер и стали визитной карточкой КХЛ. Недаром именно эти команды сыграли вынесенный матч регулярного чемпионата в швейцарском Давосе в декабре. "Йокерит" впервые за шесть лет выступлений в лиге пересекся в плей-офф со СКА и был настроен крайне решительно, а новосибирские болельщики не видели свою команду в плей-офф с сезона-2015/16.
Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. К тому же еще 18 клубов лиги уже завершили участие в чемпионате и начали подготовку к следующему сезону.
"Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определенность для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным", - отметил в заявлении президент КХЛ Алексей Морозов.
"Я думаю, что это правильный выбор. Если КХЛ хочет подготовиться к новому сезону, то не имело никакого смысла продолжать чемпионат. Олимпиада перенесена, чемпионат мира по хоккею отменен, чемпионат Европы по футболу тоже перенесен. Сейчас КХЛ может готовиться к новому сезону, и это очень хорошо", - поддержал его Фазель в беседе с ТАСС.
Болельщиков же ждет долгое время без хоккея. Надежд на возобновление сезона по-прежнему не теряет НХЛ. Ну а КХЛ с сегодняшнего дня начнет подготовку к новому сезону. В первую очередь для этого лиге необходимо утвердить полный состав участников следующего чемпионата и приступить к составлению календаря. Это будет сделано на одном из ближайших заседаний совета директоров.