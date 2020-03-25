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Допинг в спорте

Бывший хоккеист "Адмирала" Дьяков отстранен IIHF на 15 месяцев за употребление кокаина

Отстранение отсчитывается с 9 декабря 2019 года

ТАСС, 25 марта. Российский хоккеист Кирилл Дьяков отстранен на 15 месяцев Международной федерацией хоккея (IIHF) за употребление кокаина. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Отстранение отсчитывается с 9 декабря 2019 года. Последний матч за владивостокский "Адмирал" он провел 7 декабря. 16 декабря он расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон.

Сообщается, что допинг-тест был проведен 2 ноября 2019 года после гостевой игры регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком", в которой "Адмирал" победил со счетом 4:3.

26-летний Дьяков в минувшем сезоне КХЛ провел за владивостокский клуб 34 игры, в которых сделал пять голевых передач. За "Адмирал" он выступал с сезона-2018/19.

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Допинг
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