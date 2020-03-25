Бывший хоккеист "Адмирала" Дьяков отстранен IIHF на 15 месяцев за употребление кокаина

ТАСС, 25 марта. Российский хоккеист Кирилл Дьяков отстранен на 15 месяцев Международной федерацией хоккея (IIHF) за употребление кокаина. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Отстранение отсчитывается с 9 декабря 2019 года. Последний матч за владивостокский "Адмирал" он провел 7 декабря. 16 декабря он расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон.

Сообщается, что допинг-тест был проведен 2 ноября 2019 года после гостевой игры регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком", в которой "Адмирал" победил со счетом 4:3.

26-летний Дьяков в минувшем сезоне КХЛ провел за владивостокский клуб 34 игры, в которых сделал пять голевых передач. За "Адмирал" он выступал с сезона-2018/19.