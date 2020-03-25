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Влияние коронавируса на спорт

Ватутин: акционеры баскетбольной Евролиги обсудили варианты продолжения турнира

12 марта руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения коронавируса
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Акционеры баскетбольной Евролиги в формате видеоконференции обсудили альтернативные варианты проведения турнира в связи с его приостановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС рассказал президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин.

12 марта руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения заболевания. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести пять туров, последний был запланирован на 9-10 апреля. Еврокубок остановлен на стадии четвертьфинала. ЦСКА является действующим чемпионом турнира и в прошлом туре обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги текущего сезона.

"Сегодня состоялась видеоконференция акционеров Евролиги, в которой приняли участие ЦСКА и другие десять команд, обладающих лицензиями турнира. Обсудили текущее положение, связанное с приостановкой соревнований, последствия приостановки и альтернативные варианты на будущее. Отмечу, что при любом развитии событий важно сохранять диалог с коллегами из разных стран. К сожалению, невозможно предвидеть развитие ситуации с пандемией, и приоритетом сейчас остаются все возможные меры для предотвращения распространения болезни, ничье воображение не нарисует картину того, что будет в мае или июне, будут ли в Европе условия для возобновления спортивных состязаний", - сказал Ватутин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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