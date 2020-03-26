"Гимнаст с железной волей". 75 лет назад родился двукратный чемпион ОИ Михаил Воронин

В историю отечественного спорта Михаил Воронин вошел не только как великий спортсмен, но и как спаситель динамовской гимнастической школы, которая впоследствии дала России не одного чемпиона мира и Олимпийских игр. "Михаил Воронин был человеком с железной волей и с железным характером, — рассказал ТАСС его соратник Андрей Зудин, который сейчас возглавляет гимнастический клуб "Динамо". — В Воронине был всегда стержень, он умел видеть главное. Михаил был предан своим друзьям, своей работе, своей семье. Мы на него равнялись тогда, равняемся и сейчас, могу честно сказать. 26 марта, в день его рождения, мы, ветераны-динамовцы, и не только гимнасты, встретимся на Ваганьковском кладбище, где похоронен Михаил Яковлевич, и почтим его память". Победа на одной ноге "Иногда, принимая какое-то важное решение, я обращаюсь мысленно к нему и говорю: "Как бы ты поступил в такой сложной ситуации?" И принимаю после этого решение. Это был великий спортсмен и великий тренер. Но в первую очередь — великий человек", — подчеркнул Зудин.

Дебют московского динамовца Воронина на чемпионатах мира пришелся на 1966 год. На турнире, проходившем в немецком Дортмунде, он победил в личном первенстве, став на тот момент самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории мужской спортивной гимнастики. Воронин также сумел завоевать тогда золото в упражнении на кольцах, серебро на коне, брусьях и в командном турнире. Сразу после окончания ЧМ-1966 молодой гимнаст был избран капитаном мужской сборной Советского Союза. Громкий дебют на мировом первенстве в Дортмунде не вскружил голову новому капитану. Спустя два года на Олимпиаде в Мехико он сумел завоевать медали во всех видах программы за исключением вольных упражнений. В его активе были две золотые награды за упражнения на перекладине и опорный прыжок, серебро в командном турнире, личном многоборье, за брусья и кольца, а также бронза за упражнения на коне. На первых для себя Играх Воронин был в шаге от победы в индивидуальном первенстве, однако, выполняя упражнение на коне, он зацепился за штанину и потерял драгоценные доли секунды, за что был строго наказан судьями. В итоге Воронин уступил японцу Савао Като всего 0,05 балла. К чести советского гимнаста, он не стал сетовать на происки судей, завысивших оценки японскому гимнасту за грязно выполненные вольные упражнения. Воронин всегда искал причины неудач только в себе. Олимпиада 1972 года в Мюнхене должна была стать заключительным стартом в карьере капитана сборной СССР, который выходил на олимпийский помост с тяжелой травмой ноги. Спортсмен порвал связку, и каждое движение вызывало у него сильную боль, которую не могли заглушить даже самые сильные обезболивающие уколы. Однако из-за желания не подвести команду он не прервал свои выступления, благодаря чему мужская сборная вернулась домой с серебром командного турнира. Серебро в упражнении на кольцах стало для Воронина прощанием с гимнастикой как спортсмена. Спасти "Динамо" Блестящего гимнаста Воронина сменил не менее талантливый тренер и спортивный функционер. С 1973 по1989 год он занимал пост президента Федерации спортивной гимнастики РСФСР. Воронин также являлся наставником сборной СССР и главным тренером команды гимнастов "Динамо".

Начало 90-х годов прошлого века стало очень непростым временем для отечественного спорта. С развалом СССР под напором коммерсантов всех мастей стали один за другим закрываться и перепрофилироваться спортивные сооружения. Стадион "Лужники", спорткомплекс ЦСКА и многие спортивные объекты "Динамо" превратились в один большой вещевой рынок. Только в гимнастическом зале "Динамо", несмотря на все угрозы закрытия и уничтожения, продолжали заниматься подготовкой спортсменов. Это стало возможно благодаря железной воле самого Михаила Воронина и группы его единомышленников, среди которых были ветераны и тренеры клуба. "В 1995 году, когда в нашем зале хотели устроить автомобильный салон, на базе клуба была открыта школа, которая стала относиться к Московскому городскому физкультурно-спортивному объединению (МГФСО) Москомспорта. В этой школе стали работать наши тренеры, а все лучшие спортсмены — тренироваться. У нас с МГФСО Москомспорта совместный договор, уже 25 лет мы работаем вместе", — заметил Зудин. За время своего существования гимнастический клуб "Динамо" вырастил не одного чемпиона и призера Олимпийских игр и мировых первенств. Достаточно вспомнить таких прославленных спортсменов, как Елена Замолодчикова, Алексей Бондаренко, Людмила Ежова, Анна Павлова, Артур Далалоян, Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин. Затянувшееся возвращение Михаил Воронин скончался от рака в 2004 году, после его смерти гимнастический клуб "Динамо" (Москва) стал носить его имя, а соратники Воронина достойно продолжали его дело. Однако летом 2013 года гимнастическая школа "Динамо" была вынуждена искать себе другое место из-за сноса всех спортивных сооружений в Петровском парке ради нового строительства.

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