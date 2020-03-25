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Перенос Олимпиады в Японии

Каплина: перенос Олимпийских игр в сложившейся ситуации стал радостной новостью

Российская скалолазка уже завоевала право выступать на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год в сложившейся ситуации является скорее радостной новостью, это позволит спортсменам лучше подготовиться к соревнованиям. Такое мнение ТАСС в среду высказала российская скалолазка Юлия Каплина.

Во вторник было принято решение о переносе соревнований на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Это не было неожиданностью, потому что уже отменили чемпионат России, перенесли чемпионат Европы, и Олимпиада - это был просто вопрос времени. Я читала новости о том, что Игры могут быть перенесены на два года или вовсе отменены. Так что решение МОК о переносе соревнований на год стало для меня скорее радостным в сложившейся ситуации", - отметила Каплина.

"Ничего страшного в этом нет, будет больше времени на подготовку. Тем более что, скорее всего, в ближайший месяц нам придется тренироваться дома. Поддерживать физическую форму, конечно, получится, но без скалодрома. А пропустив месяц лазания, было бы тяжело участвовать в соревнованиях", - добавила собеседница ТАСС.

Каплина в ноябре 2019 года завоевала лицензию на Игры во время квалификационного турнира в Тулузе (Франция), на данный момент она является единственной представительницей российского скалолазания, которая отобралась на Олимпиаду. Скалолазание впервые в истории будет представлено на Олимпийских играх.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тысяч человек, зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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