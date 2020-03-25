Команда Нурмагомедова продолжает подготовку к UFC 249 в Дагестане

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Команда чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова продолжает подготовку к UFC 249 в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Подготовка продолжается в Дагестане", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что нашел место для проведения поединка Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Ранее сообщалось, что в качестве мест для проведения боя рассматриваются штат Флорида, города Тампа, Орландо и Джексонвилль.

На турнире также должны выступить двоюродный брат чемпиона Умар Нурмагомедов и партнер по команде Ислам Махачев.