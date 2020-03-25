Чемпион мира по хоккею Умарк объявил об уходе из клуба КХЛ "Салават Юлаев"

ТАСС, 25 марта. Шведский нападающий уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Линус Умарк покидает клуб. Об этом 33-летний хоккеист написал в Instagram.

"Мне грустно говорить, но все хорошее приходит к концу. Я горжусь тем, что провел последние пять лет в таком клубе мирового класса, как "Салават Юлаев". С самого первого дня моя семья и я были встречены с распростертыми объятиями городом и жителями Уфы. Это место, где мои дети провели свои первые годы, и мы всегда будем носить его с собой, я буду хранить воспоминания, дорогие моему сердцу", - написал Умарк.

Умарк выступал за "Салават Юлаев" с 2015 года, также в КХЛ он играл за московское "Динамо" и хельсинкский "Йокерит". Всего он провел в лиге 476 матчей, в которых набрал 429 очков (124 шайбы +305 результативных передач). Умарк становился чемпионом мира в составе сборной Швеции (2017), также на его счету две бронзовые награды мировых первенств (2009, 2010).