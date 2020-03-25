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КХЛ

Чемпион мира по хоккею Умарк объявил об уходе из клуба КХЛ "Салават Юлаев"

Шведский нападающий выступал за уфимскую команду с 2015 года
Линус Умарк Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Линус Умарк
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Шведский нападающий уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Линус Умарк покидает клуб. Об этом 33-летний хоккеист написал в Instagram.

"Мне грустно говорить, но все хорошее приходит к концу. Я горжусь тем, что провел последние пять лет в таком клубе мирового класса, как "Салават Юлаев". С самого первого дня моя семья и я были встречены с распростертыми объятиями городом и жителями Уфы. Это место, где мои дети провели свои первые годы, и мы всегда будем носить его с собой, я буду хранить воспоминания, дорогие моему сердцу", - написал Умарк.

Умарк выступал за "Салават Юлаев" с 2015 года, также в КХЛ он играл за московское "Динамо" и хельсинкский "Йокерит". Всего он провел в лиге 476 матчей, в которых набрал 429 очков (124 шайбы +305 результативных передач). Умарк становился чемпионом мира в составе сборной Швеции (2017), также на его счету две бронзовые награды мировых первенств (2009, 2010).

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