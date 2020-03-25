{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Футболист Педро покинет "Челси" после окончания сезона

Срок контракта испанского полузащитника истекает 30 июня 2020 года

ТАСС, 25 марта. Испанский полузащитник Педро, выступающий за английский футбольный клуб "Челси", объявил о том, что покинет лондонскую команду по завершению нынешнего сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию La Cadena SER.

Действующее соглашение с "Челси" у 32-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

"Мое соглашение будет завершено, но сейчас это не самое главное, я об этом не задумываюсь. Это не имеет значение, потому что я даже не знаю, когда снова будет возможность тренироваться", - сказал Педро.

В нынешнем сезоне Педро провел 18 матчей за "Челси" во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 голевые передачи. В лондонский клуб он перешел из "Барселоны" в августе 2015 года. Вместе с испанской командой он трижды выиграл Лигу чемпионов, пять раз стал чемпионом Испании и трижды - обладателем Кубка Испании. В составе "Челси" Педро выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.

В составе сборной Испании полузащитник провел 65 матчей, в которых забил 17 мячей. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2012 году.

13 марта Английская премьер-лига приостановила сезон из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены чемпионаты второго, третьего и четвертого дивизионов и женской футбольной лиги. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля. "Челси" занимает четвертое место в чемпионате Англии, набрав 48 очков после 29 матчей.

Реклама на ТАСС
КХЛ
Хоккеист Умарк продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии
В среду шведский форвард объявил об уходе из уфимского "Салавата Юлаева"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС