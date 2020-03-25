Футболист Педро покинет "Челси" после окончания сезона

ТАСС, 25 марта. Испанский полузащитник Педро, выступающий за английский футбольный клуб "Челси", объявил о том, что покинет лондонскую команду по завершению нынешнего сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию La Cadena SER.

Действующее соглашение с "Челси" у 32-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

"Мое соглашение будет завершено, но сейчас это не самое главное, я об этом не задумываюсь. Это не имеет значение, потому что я даже не знаю, когда снова будет возможность тренироваться", - сказал Педро.

В нынешнем сезоне Педро провел 18 матчей за "Челси" во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 голевые передачи. В лондонский клуб он перешел из "Барселоны" в августе 2015 года. Вместе с испанской командой он трижды выиграл Лигу чемпионов, пять раз стал чемпионом Испании и трижды - обладателем Кубка Испании. В составе "Челси" Педро выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.

В составе сборной Испании полузащитник провел 65 матчей, в которых забил 17 мячей. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2012 году.

13 марта Английская премьер-лига приостановила сезон из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены чемпионаты второго, третьего и четвертого дивизионов и женской футбольной лиги. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля. "Челси" занимает четвертое место в чемпионате Англии, набрав 48 очков после 29 матчей.