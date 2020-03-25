Макаров: МОК должен будет решить много организационных задач из-за переноса ОИ-2020

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации гимнастики (FIG) предстоит решить много организационных моментов из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Такое мнение ТАСС в среду высказал глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Во вторник было принято решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Мы ожидали, что Олимпиаду перенесут, так что каких-то мыслей окончательное решение уже не вызвало, надо перестроить планы подготовки. МОК и международной федерации предстоит решить много организационных моментов. Например, у нас с 2021 года меняются правила, запланировано проведение выборных конгрессов, которые обычно проходят после Олимпиады, должны переизбираться технические комитеты. Тогда вся организационная машина должна быть отсрочена, перенесена дальше, как и судейские курсы, с которых обычно начинается новый олимпийский цикл", - считает Макаров.

"После Олимпийских игр вторая половина года обычно пустая, мы могли все в это время провести, сейчас это будет сложнее. Пока существует небольшая неразбериха - либо мы перенесли только Игры, а в остальном живем по своему плану, либо меняем все, но тогда 2021 год получится просто сумасшедшим по количеству мероприятий. Много вещей еще требует разъяснений", - добавил Макаров.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тысяч человек, зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов.