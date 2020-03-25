Хоккеист Умарк продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Шведский хоккеист "Салавата Юлаева" Линус Умарк со следующего сезона будет выступать в чемпионате Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Игорь Парашкин.

В среду 33-летний Умарк заявил, что покидает клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". За уфимскую команду шведский нападающий выступал с 2015 года. Соглашение игрока с уфимским клубом рассчитано до 30 апреля.

"Умарк, как и планировал, продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Клуб пока назвать не могу", - сказал Парашкин.

Помимо "Салавата Юлаева" Умарк в КХЛ играл за московское "Динамо" и хельсинкский "Йокерит". Всего он провел в лиге 476 матчей, в которых набрал 429 очков (124 шайбы + 305 результативных передач). Умарк становился чемпионом мира в составе сборной Швеции (2017), также на его счету две бронзовые награды мировых первенств (2009, 2010).