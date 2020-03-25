{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Макаров: чемпионат России по прыжкам на батуте перенесен на май-июнь 2020 года

Турнир должен был пройти с 31 марта по 4 апреля в Раменском

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по прыжкам на батуте будет проведен в мае-июне 2020 года. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Ранее стало известно об отмене чемпионата Европы по прыжкам на батуте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Его проведение было запланировано в шведском Гётеборге с 7 по 10 мая. На этом турнире также должны были разыгрываться лицензии на Олимпийские игры. Чемпионат России должен был пройти с 31 марта по 4 апреля в Раменском.

"Чемпионат России мы перенесли. На самом деле мы могли бы его провести, у нас прошло недавно первенство России, где были приняты все меры безопасности. Но все-таки российский чемпионат перенесен, в том числе и потому, что он должен был стать отборочным турниром на чемпионат Европы, проведение которого также отложили", - отметил Макаров.

"Чемпионат страны, возможно, состоится в конце мая, июне. Новые даты чемпионата Европы нам обещали озвучить в конце апреля. Вот когда будет известно о том, что и куда перенесли, тогда и решим с датами проведения турнира. Будем ориентироваться на наши интересы, учитывая даты международной федерации гимнастики", - заключил собеседник ТАСС.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
НХЛ
Дэйли: НХЛ определит дату возобновления сезона после изучения ситуации с пандемией
Лига остановила регулярный чемпионат 12 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС