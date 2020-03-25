Макаров: чемпионат России по прыжкам на батуте перенесен на май-июнь 2020 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по прыжкам на батуте будет проведен в мае-июне 2020 года. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Ранее стало известно об отмене чемпионата Европы по прыжкам на батуте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Его проведение было запланировано в шведском Гётеборге с 7 по 10 мая. На этом турнире также должны были разыгрываться лицензии на Олимпийские игры. Чемпионат России должен был пройти с 31 марта по 4 апреля в Раменском.

"Чемпионат России мы перенесли. На самом деле мы могли бы его провести, у нас прошло недавно первенство России, где были приняты все меры безопасности. Но все-таки российский чемпионат перенесен, в том числе и потому, что он должен был стать отборочным турниром на чемпионат Европы, проведение которого также отложили", - отметил Макаров.

"Чемпионат страны, возможно, состоится в конце мая, июне. Новые даты чемпионата Европы нам обещали озвучить в конце апреля. Вот когда будет известно о том, что и куда перенесли, тогда и решим с датами проведения турнира. Будем ориентироваться на наши интересы, учитывая даты международной федерации гимнастики", - заключил собеседник ТАСС.