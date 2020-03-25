Дэйли: НХЛ определит дату возобновления сезона после изучения ситуации с пандемией

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примет решение относительно продолжения сезона после того, как изучит ситуацию, связанную с угрозой пандемии коронавируса в США и Канаде. Об этом ТАСС рассказал заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

В США на вечер вторника, по данным газеты South China Morning Post, было зафиксировано 44 119 случаев заражения и скончался 541 человек. По данным же американского университета Джонса Хопкинса на настоящий момент насчитывается 55 041 случай заражения и 790 летальных исходов. Отмечается, что пандемия может достичь своего пика в США в ближайшие три недели.

"Мы подождем, чтобы посмотреть, какой будет ситуация, которая достаточно быстро развивается. Мы продолжим следить за этим и примем решение, соответствующее тому совету, который получим", - сказал Дэйли.

НХЛ приостановила сезон 12 марта. Ранее сообщалось, что лига будет принимать решение относительно сроков возобновления с учетом интересов крупнейших американских телеканалов, которые бы не смогли в полном объеме освещать матчи НХЛ параллельно с Олимпиадой. Во вторник Олимпийские игры были перенесены на 2021 год.