{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Дэйли: НХЛ определит дату возобновления сезона после изучения ситуации с пандемией

Лига остановила регулярный чемпионат 12 марта
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли AP Photo/Charles Krupa
Описание
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли
© AP Photo/Charles Krupa

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примет решение относительно продолжения сезона после того, как изучит ситуацию, связанную с угрозой пандемии коронавируса в США и Канаде. Об этом ТАСС рассказал заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

В США на вечер вторника, по данным газеты South China Morning Post, было зафиксировано 44 119 случаев заражения и скончался 541 человек. По данным же американского университета Джонса Хопкинса на настоящий момент насчитывается 55 041 случай заражения и 790 летальных исходов. Отмечается, что пандемия может достичь своего пика в США в ближайшие три недели.

"Мы подождем, чтобы посмотреть, какой будет ситуация, которая достаточно быстро развивается. Мы продолжим следить за этим и примем решение, соответствующее тому совету, который получим", - сказал Дэйли.

НХЛ приостановила сезон 12 марта. Ранее сообщалось, что лига будет принимать решение относительно сроков возобновления с учетом интересов крупнейших американских телеканалов, которые бы не смогли в полном объеме освещать матчи НХЛ параллельно с Олимпиадой. Во вторник Олимпийские игры были перенесены на 2021 год.

Реклама на ТАСС
Автогонки
Российский этап гоночной серии DTM пройдет в начале августа или в начале октября
Изначально проведение соревнований планировалось на автодроме под Санкт-Петербургом с 29 по 31 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС