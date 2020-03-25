Смагин: интрига в турнире претендентов по шахматам может сохраниться до последнего

Россиянин Ян Непомнящий в среду черными фигурами уступил французу Максиму Вашье-Лаграву в партии седьмого тура турнира претендентов. Партии Фабиано Каруана (США) - Ван Хао (Китай), Дин Лижэнь (Китай) - Кирилл Алексеенко (Россия) и Аниш Гири (Нидерланды) - Александр Грищук (Россия) завершились вничью. В турнирной таблице лидерство делят Непомнящий и Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут Грищук, Гири, Каруана, Ван Хао (по 3,5), Алексеенко и Дин Лижэнь (по 2,5). Восьмой тур пройдет 26 марта.

"Каруана и сейчас скрытый фаворит турнира, дистанция между ним и лидерами небольшая. Да и не только он, и у Грищука, и у остальных шахматистов есть вполне реальные шансы. Одна победа - и ты уже практически в лидерах. Пока интрига в турнире только завязывается, вполне возможно по такой игре и по такой ситуации, когда все не в идеальной форме, интрига может сохраниться до последнего тура", - считает Смагин.

Участники сыграют в два круга, последний тур состоится 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.