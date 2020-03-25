{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Турнир претендентов по шахматам

Смагин: интрига в турнире претендентов по шахматам может сохраниться до последнего

Вице-президент Шахматной федерации Москвы считает, что фаворитом турнира остается американец Фабиано Каруана

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Интрига в проходящем в Екатеринбурге турнире претендентов может сохраниться до заключительного тура. Такое мнение ТАСС в среду высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

На эту тему
Филатов: Непомнящему нужно разумно подойти к оставшейся части турнира претендентов

Россиянин Ян Непомнящий в среду черными фигурами уступил французу Максиму Вашье-Лаграву в партии седьмого тура турнира претендентов. Партии Фабиано Каруана (США) - Ван Хао (Китай), Дин Лижэнь (Китай) - Кирилл Алексеенко (Россия) и Аниш Гири (Нидерланды) - Александр Грищук (Россия) завершились вничью. В турнирной таблице лидерство делят Непомнящий и Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут Грищук, Гири, Каруана, Ван Хао (по 3,5), Алексеенко и Дин Лижэнь (по 2,5). Восьмой тур пройдет 26 марта.

"Каруана и сейчас скрытый фаворит турнира, дистанция между ним и лидерами небольшая. Да и не только он, и у Грищука, и у остальных шахматистов есть вполне реальные шансы. Одна победа - и ты уже практически в лидерах. Пока интрига в турнире только завязывается, вполне возможно по такой игре и по такой ситуации, когда все не в идеальной форме, интрига может сохраниться до последнего тура", - считает Смагин.

Участники сыграют в два круга, последний тур состоится 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Решение о проведении Уимблдона будет принято на следующей неделе
Турнир запланирован на период с 29 июня по 12 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС