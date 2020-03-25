Комиссия спортсменов European Athletics предлагает не переносить легкоатлетический ЧЕ-2020

ТАСС, 25 марта. Комиссия спортсменов Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) предлагает не переносить чемпионат Европы по легкой атлетике, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба European Athletics.

Чемпионат Европы по легкой атлетике запланирован на период с 25 по 30 августа. Соревнования должны пройти в Париже.

Периклис Яковакис, председатель комиссии спортсменов, заявил, что многие атлеты заинтересованы в том, чтобы чемпионат Европы прошел в запланированные сроки. "Иметь свет в конце туннеля в виде Парижа-2020, который может состояться - это нечто позитивное в нынешние чрезвычайно трудные времена, - сказал Яковакис - Спортсмены напряжены и запутаны, мы утратили нашу структуру [соревнований] и наше чувство реальности. Мы присоединяемся к остальным сообществам, чтобы сосредоточиться на сохранении здоровья и благополучия каждого человека во время борьбы с коронавирусом".

Пресс-служба European Athletics заявляет, что подготовка к чемпионату Европы идет по плану, при этом идет обсуждение возможных вариантов переноса даты и места проведения турнира, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 430 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов. Во Франции зафиксировано более 25 тыс. случаев заражения, более 1,3 тыс. человек умерли.