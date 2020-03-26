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НХЛ перенесла церемонию вручения наград и драфт

Лига отложила также комбинированные тесты потенциальных новичков

ТАСС, 26 марта. Церемонии вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Лас-Вегасе (18 июня) и драфта новичков в Монреале (26-27 июня) перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также перенесены тесты потенциальных новичков в Баффало (1-6 июня). Отмечается, что место, сроки и формат проведения драфта 2020 года будут объявлены позднее. Также лига подчеркивает, что надеется провести церемонию вручения призов в Лас-Вегасе, где она неизменно проходит с 2009 года.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. Руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат в середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 430 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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