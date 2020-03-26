Тренер: пандемия коронавируса повлияла на решение гимнастки Пасеки взять паузу в карьере

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Ситуация с пандемией коронавируса стала одной из причин, по которой четырехкратный призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике россиянка Мария Пасека решила сделать паузу в карьере. Об этом ТАСС рассказала личный тренер спортсменки Марина Ульянкина.

Ранее старший тренер российской сборной Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что 24-летняя Пасека не вошла в список кандидатов на Олимпийские игры в Токио в командных соревнованиях. Личных лицензий на Игры спортсменка завоевать не смогла.

"Причина в коронавирусе, вся страна сидит дома, а второе - отбор на Олимпийские игры она не прошла. Маша хочет пойти по стопам ее старших подруг и родить ребенка".

Пасека трижды становилась серебряным призером Олимпийский игр и один раз - бронзовым. Также в ее активе по две золотые медали чемпионатов мира и Европы в опорном прыжке. Кроме того, спортсменка является четырехкратной чемпионкой Универсиад.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.